Nastavili si jedno pravidlo. Synček Adely a Viktora ide onedlho do škôlky, je extrovert a rád komunikuje

Syna vychovávajú s rešpektom a empatiou a podľa týchto kritérií preňho vyberali aj škôlku. Adela Vinczeová dobre vie, čo je pre jej Maxíka najlepšie, a na základe toho sa s Viktorom i rozhodovali. V rozhovore pre najmama.sk teraz prezradila, čo bolo pre ňu pri výbere škôlky pre Maxa dôležité a ako sa na veľkú zmenu doma pripravujú.

Max je podľa Adeliných slov veľký extrovert, čo sa už ukazuje na krúžkoch i počas náhodných stretnutí na ihriskách – a práve to bol dôvod, prečo by mu chceli dopriať od septembra s Viktorom viac socializácie aj prostredníctvom škôlky. Rozprávajú sa o tom aj priamo s ním.

„Riešime to a myslím si, že sa budeme rozhodovať najmä podľa toho, v akej fáze sa bude malý akurát nachádzať. Aj to špecifikum jeho príbehu si, myslím, vyžaduje trošku viac pochopenia a nejakého vnímavého prístupu, aby sa nestratil v systéme, kde nebude mať dostatok pochopenia a zázemia v škôlke,“ priblížila Adela portálu najmama.sk svoje vízie.

Foto: Instagram @trochu_inak_s_adelou

Blízko k prírode

Už pred časom médiami preleteli informácie, že moderátorská dvojica plánuje Maxíka umiestniť do špeciálnej škôlky Rozmanita, inšpirovanej montessori pedagogikou, ktorá sa zameriava na podporu samostatnosti, zvedavosti a individuálneho rozvoja detí cez praktické aktivity. „Všetko stavajú na inklúzii a na inkluzívnom vzdelávaní a na tom, že v našej spoločnosti sú rôzni ľudia a s tými treba vedieť vychádzať už odmalička a zároveň to aj zvyšuje študijný výkon. Takže to má samé benefity, či sociálne, ľudské a vedomostné,“ uviedla vtedy pre Plusku Adela, ktorá sa však, zdá sa, rozhodla napokon inak.