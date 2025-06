Ty len otváraj ústa, vravela dirigentka. Kariéra tejto dievčiny sa začala, keď hľadali odutú pubertiačku

Dievčina mala vždy vrúcny vzťah k hudbe, dokonca snívala o tom, že sa raz stane speváčkou. To ešte netušila, kam ju v skutočnosti osud zavedie. Keď jej dirigentka zboru povedala, že by mala počas vystúpenia radšej len otvárať ústa, uvedomila si, že tadiaľ cesta nevedie. Zmierila sa s tým, že ako speváčka asi neprerazí. Keď dostala svoj prvý magnetofón, striehla pri ňom na svoje obľúbené piesne, ktoré si nahrávala. V škole ju priťahovala najmä slovenčina, preto chcela ísť na gramatický krúžok, no napokon skončila na úplne inom mieste.

Napokon sa uchytila v inej oblasti a spoznalo ju celé Slovensko. Dnes je navyše úspešná aj na sociálnych sieťach, kde ju sleduje množstvo fanúšikov.

Spoznávate dievčinu na fotografii?