Urobil to pre ňu. Jakub Jablonský a Petra Dubayová si dopriali zaslúženú dovolenku v ďalekej exotike

Urobil to pre ňu napriek svojmu gustu. Herec Jakub Jablonský so svojou polovičkou, tiež herečkou Petrou Dubayovou už čochvíľa privítajú na svete svoje prvé dieťa, a tak sa nedávno rozhodli poriadne si odpočinúť na exotickej Srí Lanke. Jakub však otvorene priznal, že sa musel v jednej veci aj trošku prekonať. No čo by pre svoju Petru neurobil.

Tichá láska

Láskou k sebe zahoreli celkom potichu. Petra totiž tvorila dlhé roky pár s hercom Vladislavom Plevčíkom a všetci si mysleli, že spolu aj skončia. No čo človek mieni, v skutočnosti často dopadne celkom inak, a tak to bolo aj v prípade Petry, ktorá napokon skončila v náručí Jakuba Jablonského, s ktorým sa stretli v markizáckej šou Let’s Dance. A zakrátko bola láska na svete. „Áno, tvoríme pár,“ priznala herečka po čase v relácii Na káve televízie Markíza a dala zároveň jasne najavo, že jej prekáža prílišná pozornosť ľudí, ktorí ju poznajú z obrazoviek. „Mám rada svoju prácu, rada hrám, ale to, že ma ľudia poznajú, beriem ako niečo navyše, čo si musím absolvovať, ale necítim sa dobre. Keď ma ľudia poznajú ako Petru Dubayovú, to až tak rada nemám,“ priznala vtedy Petra otvorene.

Dnes sú už na mediálnu pozornosť obaja zjavne zvyknutí a dokážu sa nad ňu povzniesť, čoho dôkazom je aj instagramový príspevok spred pár mesiacov, v ktorom si Petra zobrala na paškál dotieravých fotografov bulvárnych plátkov, ktorí sa počas galavečera diváckych cien Slnko v sieti všemožne snažili odfotiť Petrino rastúce bruško. Zapózovala s ním napokon sama a fotografiu zverejnila na svojej sociálnej sieti aj s ostrým komentárom. „Tu je moje bruško, tu ho máte, milý verejný priestor. Je to krásne, je to dar, pre mňa osobne je to zázrak, ale nie je to žiadna verejná senzácia,“ skonštatovala Petra tvrdo vo svojom príspevku.

Sústredia sa už len na seba

Teraz je však už všetko inak a namiesto mediálnej pozornosti dvojica sústredí energiu už len na seba. Vybrali sa aj na spoločnú dovolenku podľa Petrinho gusta – ayurvédsky pobyt na Srí Lanke. A urobili zjavne dobre, aj keď Jakub sa musel v jednej veci poriadne prekonať.