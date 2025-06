Veľký vekový rozdiel prestali riešiť. Broňa Kováčiková a jej partner už vedia, o čo v láske ide naozaj

Keď sa prvýkrát stretli, udialo sa tak vďaka spoločným známym. Broňu Kováčikovú politik Gábor Grendel okamžite zaujal a ani jemu nebola mladá herečka ľahostajná. Umelkyňu a niekdajšieho novinára síce delí 14 rokov, napriek výraznému vekovému rozdielu si však k sebe dokázali nájsť cestu a vzájomne si porozumieť. Dnes to spolu bok po boku ťahajú už osem rokov a Gábor dokonca svojej milej pri učení sa textov veľmi rád robí aj parťáka.

Pred publikom už ako trojročná

Rodáčka z Prešova stála na javisku už od svojich troch rokov, keď navštevovala základnú umeleckú školu. Začínala baletom. „Študovala som Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, bola to drina, ale stálo to za to. Baletu som sa na profesionálnej úrovni venovala šesť rokov,“ zaspomínala si v rozhovore v relácii Na Pokec na detstvo.

Neskôr sa však vo svojej umeleckej dráhe posunula ďalej a s baletom bol nadobro koniec. „Bavil ma aj spev a chcela som tieto dve veci nejak spojiť a preto som dostala nápad, že by som mohla robiť muzikál. Aj som ho robila. Začínala som na Novej Scéne a potom som až prešla na činohru,“ prezradila Broňa, ktorá sa do povedomia televíznych divákov zapísala svojimi rolami vo filmoch Láska hory prenáša či Amnestie alebo v seriáli Lásky v Istanbule.

Nikdy nehovor nikdy

Práve v ňom si strihla úlohu Slovenky Denisy, ktorá čaká bábätko s Turkom. Herečka si však podľa vlastných slov sobáš s cudzincom nie je schopná predstaviť. „Ak mám byť úprimná, neviem si takýto scenár predstaviť, ale nikdy nehovor nikdy. Ťažko sa niečo predikuje, ale zatiaľ som sa nad niečím takým ani nezamýšľala, lebo sú to spontánne veci, ktoré vyplynú zo situácií. Neviem sa teda k tomu vyjadriť,“ uviedla so smiechom v rozhovore pre Šarm.

Svadbu s mužom zo zahraničia si však ani predstavovať nemusí, keďže už osem rokov je šťastne zadaná. S politikom Gáborom Grendelom ich zoznámili spoloční známi a obom neprekážal ani výraznejší vekový rozdiel.

V láske o vek nejde