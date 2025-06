Po nevere a rozvode by sobáš neodporúčal. Prvý televízny ženích Honzík Novotný hľadal lásku na celý život

Ako dieťa zažil rozvod rodičov, emigráciu a rozdelenie rodiny. Práve to vraj na dlhé roky ovplyvnilo jeho vzťahy. Honza Novotný, známy ako prvý televízny ženích zo šou Nevesta pre milionára, pred kamerami hľadal lásku svojho života a veľmi rýchlo pochopil, že popularita automaticky neprináša aj šťastie. Jeho život bol plný vzostupov aj pádov a hoci je dnes najmä hrdým dvojnásobným otcom, po nevere a rozvode by sobáš neodporúčal.

Foto: Promo fotografie TV Markíza - Nevesta pre milionára

Nóbl emigrácia

„Koľkokrát sa chlap ožení, toľkokrát je chlapom,“ hovoril v rozhovore pre Život Janov otec Michal Novotný, ktorý priznal, že jeho syn nemal úplne ideálne detstvo. Jan so svojím otcom, mamou Irinou a nevlastnou sestrou Katkou žili na pražských Vinohradoch, no keď sa jeho rodičia rozviedli, súd pridelil Honzu otcovi.

Približne rok po rozvode Michal spolu so svojou partnerkou a v tom čase osemročným Janom emigrovali cez Juhosláviu do Rakúska, pričom ich konečnou zastávkou sa stal Mníchov. Michal údajne odišiel z krajiny z politických dôvodov. „Oproti iným tá moja bola nóbl emigrácia. Vedel som si hneď nájsť prácu, poznal som od začiatku dobre jazyk,“ spomínal Honzov otec, ktorý sa nakoniec rozišiel aj s partnerkou, s ktorou emigroval a Jana nechal s ňou.

Záletník po otcovi

„Neplatil som jej na dieťa, ale hradil som im drahé nájomné. Pravidelne som Honzu popoludní navštevoval, bol som s ním vždy aspoň tri hodiny. Vôbec mi nebolo ľúto, že som jej ho nechal, bola veľmi starostlivá a aj naďalej sme si dobre rozumeli. Robila mu druhú matku,“ vravel pre Život otec budúceho milionára. Vraj práve neľahké životné situácie mu dali odvahu a nebojácnosť, ktoré mu pomohli na ceste nahor. Honzov otec sa hrdil, že to zdedil po ňom a smial sa, že aj jeho záletníctvo.

„Nevestu ako takú som ešte nenašiel. Keďže mám dvakrát rozvedených rodičov, mám asi problém s vážnym vzťahom. Hľadám a čakám,“ vysvetľoval neskôr v Adela show Honza Novotný, ktorého neskôr všetci poznali ako Honzíka z legendárnej šou Nevesta pre milionára. V čase nakrúcania šou síce zarábal viac ako priemerný podnikateľ, no ani on sám by sa nenazval milionárom.