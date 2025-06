Množstvo peňazí len tak ležalo na ceste, ale nezmizol ani cent. VIDEO ukazuje nečakanú šľachetnosť ľudí

Nečakanú šľachetnosť ukázali obyvatelia čínskeho mesta Charbin po tom, ako sa miestnej firme počas prevozu roztrhli vrecia s tržbou a peniaze sa len tak váľali po ceste. Miestni neváhali, okamžite pribehli a dvom mužom, ktorí tržbu prevážali, pomáhali rozsypané peniaze zbierať. Zaujímavosťou je, že poctiví nálezcovia si nič nenechali pre seba a z peňazí nezmizol ani cent, informuje portál Novinky.cz.

Keď dopravná firma v spomínanom čínskom meste prevážala vo vreciach v kufri auta dennú tržbu a mierila do banky, stala sa im nepríjemná vec. Na kufri na zadných dverách im zlyhal zámok, tie sa otvorili a von začali lietať bankovky. Onedlho vypadlo aj jedno z vriec, takže na ceste sa potom už váľalo naozaj veľké množstvo peňazí.

Miestni obyvatelia však neváhali a k dvom mužom, ktorí tržbu prevážali, okamžite pribehli, aby im peniaze pomohli zbierať. Pomoc pracovníkom dopravnej firmy určite padla vhod, pretože sami by také množstvo peňazí pravdepodobne nedokázali len tak pozbierať.

Zaujímavosťou podľa agentúry AP je to, že poctiví nálezcovia si nič nenechali pre seba. Všetko do posledného jüanu vrátili do vriec. Majitelia miestnej firmy, ktorá prevádzkuje autobusovú dopravu, im tak boli určite vďační, že ich tržba nakoniec doputovala do banky.