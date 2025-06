Kupujete med, namiesto neho dostanete čosi iné. Na Slovensku sa falšujú potraviny, pri tomto spozornite

Cukrový sirup, mix lacných olejov vydávaný za panenský olivový či pančované víno, ktoré sa tvári ako drahé. Aj pri bežnom nákupe by sme si mali dnes dať poriadny pozor. Podľa STVR to vyplýva z najnovších informácií Europolu a Interpolu, ktoré minulý rok v Európe odhalili na pultoch predajní falošné výrobky v hodnote až 91 miliónov eur. A výnimkou nebolo ani Slovensko.

Najčastejšie polícia zadržala falšované liehoviny a vína. Často však môžeme natrafiť aj na falošný med, čokoládu, marmelády a ďalšie výrobky. Namieste je preto opatrnosť.

Najčastejšie zo všetkých produktov policajti zadržali falšované liehoviny a vína. Víno sa pritom podľa riaditeľky Zväzu vinárov Jaroslavy Kaňuchovej Pátkovej falšuje od nepamäti. Spôsobov je hneď niekoľko. „Napríklad z nearomatickej odrody Veltlín viete veľmi ľahko dnešnými prostriedkami dostať Savignon. Pridáte pár kvapiek arómy a zrazu máte víno, ktoré na trhu predáte o 30 percent drahšie,“ vysvetľuje Pátková, podľa ktorej býva často falšovaný aj pôvod vín. Falošné odnože majú najmä francúzske vína a presne tie sa podľa odborníčky často dostávajú práve na Slovensko.

Proti falšovaniu pôvodu bojujú už aj samotní slovenskí vinári prostredníctvom podrobných etikiet, vďaka ktorým si zákazník dokáže ľahko overiť nielen zloženie vína, ale aj pôvod hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené.

Tri znaky, že víno, ktoré pijete, je naozaj kvalitné:

1. Vôňa: mala by byť čistá, víno by nemalo voňať po kvasniciach a jablkách.

2. Chuť: chuť vína by ste mali na jazyku cítiť dlhšie ako dve sekundy.

3. Etiketa: Na etikete musí byť vždy uvedený fľašovateľ vína.