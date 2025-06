Biochemik má 79 rokov, ale telo 40-ročného: Týchto piatich pravidiel sa držím, aby som zostal zdravý

Je presvedčený, že dlhý život bez chronických ochorení, zápalu a liekov nie je len sci-fi. Jeffrey Bland je americký biochemik, výskumník a uznávaný odborník na výživu, ktorý je považovaný za „otca funkčnej medicíny“ – Bland sa zameriava na hľadanie príčin chorôb, nie iba na liečbu príznakov, rieši genetiku, výživu, životný štýl, prostredie a metabolické procesy. On sám má 79 rokov, no testosterón má ako tridsiatnik a telo ako štyridsiatnik. Nemá žiadne ochorenia, pritom pochádza z rodiny, kde sa muži nedožili ani 75 rokov. Vďačí za to vraj piatim veciam.

Čo nám skracuje život

Jeffrey Bland odkazuje na štúdie, vďaka ktorým vieme, že starnutie nesúvisí iba s plynutím času, ale najmä so stavom nášho imunitného systému. „Keď ochorieme, polovicu energie spotrebúva imunitný systém. A táto energia sa vyrába v mitochondriách. Ak mitochondrie zlyhávajú, imunita slabne, unavuje sa, vzniká oxidačný stres a skracuje sa náš život,“ povedal v podcaste Marka Hymana a doplnil, že imunitu netreba posilňovať, ale preprogramovať.

„Každých 120 dní vytvárame úplne novú generáciu imunitných buniek. Otázka znie – sú kvalitnejšie než tie predchádzajúca?“ pýta sa biochemik, ktorý podčiarkuje, že zdravie mitochondrií je kľúčové pre imunitný systém. Ak mitochondrie nefungujú, imunitný systém sa stáva „opotrebovaný“, čo vedie k chronickým ochoreniam. Aby sme zlepšili zdravie mitochondrií, Bland odporúča zamerať sa na konkrétne veci – stravu, pohyb, stres a spánok a doplnky stravy.

Faktor Odporúčanie Doplnky vitamíny B, koenzým Q10, polyfenoly, omega-3 Strava bohatá na zeleninu/ovocie, minimálne spracovaná, fermentované potraviny Pohyb a svetelná expozícia aeróbne cvičenie, silový tréning a ranné svetlo na stimuláciu mitochondrií Stres a spánok dostatočný oddych a redukcia chronického stresu na prenos signálov do mitochondrií

Jeffrey Bland ako otec funkčnej medicíny v rozhovore pre CNBC prezradil jeho päť ďalších užitočných trikov, vďaka ktorým má lepšie zdravie ako jeho rovesníci.