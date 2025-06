Legendárneho lietajúceho Čestmíra by ste po 42 rokoch nespoznali. Jeho hviezdnu kariéru zastavil lekár

Bol to jediný československý chlapec, ktorý vedel lietať. Čestmír Trnka jedného dňa zakopol o modrý kameň a ocitol sa na planéte kvetín, kde zažil neuveriteľné veci – Lukáš Bech, ktorý si zahral túto legendárnu postavu, bol v skutočnosti obyčajným 10-ročným chlapcom z Prahy, ktorý si zo slávny nikdy nič nerobil. A to ani vtedy, keď o ňu prišiel.

Na pľaci s elitou

Lukáš Bech sa narodil 27. novembra 1972 v Prahe. S herectvom začal už ako štvorročný, keď si jeho talent všimla režisérka Věra Chytilová. Jeho prvou filmovou rolou bola postava Petra Nováka vo filme Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979), no najväčšiu popularitu získal v roku 1983, keď stvárnil hlavnú postavu Čestmíra Trnku v sci-fi seriáli Létající Čestmír režiséra Václava Vorlíčka. V seriáli sa objavil po boku tých najväčších hviezd Vladimíra Menšíka, Ivany Andrlovej a Jiřiny Bohdalovej.

„Bol som tam. Mal som tú česť a možnosť zahrať si s vtedajšou elitou. Je pravda, že v tom seriáli vystupovali naozaj veľmi dobrí herci. A elita bola aj na strane štábu. O kostýmy sa postaral Theodor Pištěk, Macourek s Vorlíčkom boli zase zaručenou dvojicou na skvelé seriály. Nechcem na nikoho zabudnúť, z oboch strán to bola výborná partia a som naozaj veľmi rád, že som tam mohol byť,“ spomínal po rokoch v rozhovore pre lifee.cz Lukáš Bech, ktorý mal v čase natáčania 10 rokov a nemohol uveriť tomu, že otca mu hrá legendárny Vladimír Menšík.

„Bol ku mne veľmi priateľský. Bol to super herec, ktorého celý národ oprávnene miluje. Bol to perfektný vtipkár. Aj keď už vtedy bol veľmi ťažko chorý, dokázal si aj mimo natáčania medzi jednotlivými zábermi nájsť čas na rozhovor a urobiť nejakú srandu. Zaujímal sa aj o to, čo sa deje so mnou mimo natáčania. Naozaj bol veľmi ľudský. Bol to skvelý chlap,“ priznal Lukáš, ktorému vraj sláva nikdy nestihla stúpnuť do hlavy. Bol totiž hyperaktívny a okrem herectva stíhal rôzne športy, školu a nad takými vecami, ako bola sláva, sa ani nestihol zamýšľať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1020544634975725&external_log_id=a9c14156-31cb-4aaf-9111-3ea40f240e5e&q=L%C3%A9taj%C3%ADc%C3%AD%20%C4%8Cestm%C3%ADr

Zákaz od lekára

Lukáš Bech mal pred sebou sľubnú kariéru, no keď sa dostal na strednú školu, všetko skončilo. „Tam mi vedenie oznámilo, že éra ako na základnej škole skončila, že ma nebudú uvoľňovať na natáčanie. Ak budem chodiť natáčať, nebudem súčasťou ich ústavu. Na pár natáčaní som ešte bol, ale potom to vyšumelo,“ vysvetľovala pre iDNES.cz niekdajšia detská hviezda, ktorej herectvo zakázal aj doktor.