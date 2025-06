Bol opustený s plešinkou a ona ho túžila vyobjímať. Dominika Kavaschová sa pri Danielovi teší na jednu vec

Danielovi Fischerovi rozhodne nemožno uprieť uhrančivý pohľad a výraznú charizmu, čo postupom času zistila aj Dominika Kavaschová. Keď zahoreli láskou jeden k druhému, poznali sa už roky. Dvojica nielenže študovala na jednej škole a hrala spolu na divadelných doskách, ale čas vedľa seba trávili aj v súkromí.

Dominika dokonca chodievala často aj k Fischerovcom domov, spočiatku však tvorila pár s Lukášom Dózom. „My sme boli všetci spolužiaci a svokrovci chodili na naše predstavenia. Až raz prišiel moment, keď ma Dano priviedol domov už bez Lukáša, a ja im vravím: ,Tak, teta a ujo, som tu znova, ale inak alebo skôr s iným.‘ (Smiech.) No oni vedia, aká som, a myslím si, že to so mnou vydržia,“ poznamenala herečka v rozhovore pre Plus 7 dní.

Ľúbili sa už dlho

Po čase spolužitia si párik priznal, že k sebe už dlhšie cítia niečo viac, na vzťah však potrebovali obaja dozrieť. „V minulosti sme skúšali predstavenie v divadle GUnaGU, Danko tam niečo improvizoval na javisku a ja som si všimla, že sa na mňa v ten jeden moment akoby inak pozerá. V tých očiach som videla, že sa niečo začína diať. Brávala som ho so sebou na jogu a pri jednej meditačnej časti som otvorila oči a zbadala ho tam ,opusteného‘ s tou plešinkou a vravela si, ako by som ho teraz vystískala. Tak sme si postupne pripustili, že sa ľúbime, a bolo to čoraz intenzívnejšie,“ priblížila Dominika, ktorá mala v tom čase sľubne rozbehnutú kariéru v Slovenskom národnom divadle, získala ocenenie DOSKY a SOVA a bili sa o ňu televízie.

Už dlhšie však cítila, že potrebuje zmenu. „Povestné vyhorenie dobehlo aj mňa. Cítila som sa vyčerpane. Herectvo a neustála robota alebo večerné vínka s kamarátmi mi už fakt nestačili. Cítila som, že v mojom živote chýba niečo, čo by ma napĺňalo úplne iným, silnejším a hodnotnejším spôsobom...“ opisovala náročné obdobie, keď veľmi dúfala, že sa jej podarí z pracovného kolotoča aspoň na nejaký čas uniknúť. To sa jej napokon splnilo.