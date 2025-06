Môžu byť plné chemikálií. Jednoduchý trik vám ukáže, či sú jahody naozaj bezpečné na jedenie

Na prvý pohľad vyzerajú dokonalo. Lesklé, červené, voňavé – jahody sú symbolom leta, ktorý nájdeme na trhoch, v supermarketoch aj v záhradkách. No kým si ich dáme do úst, mali by sme sa zamyslieť: Sú skutočne také nevinné, ako vyzerajú?

Ako píše Polsat News, jahody patria medzi ovocie s najvyšším rizikom výskytu pesticídov. Ich jemná šupka a blízkosť k pôde spôsobujú, že absorbujú chemikálie rýchlejšie než iné plody. S odvolaním na Nadáciu Pro-Test dodávajú, že zvyšky pesticídov sa objavujú naprieč zdrojmi – od lokálnych farmárov až po veľké obchodné siete.

Foto: Freepik, @freepik

Aj keď sa často hovorí, že hodnoty pesticídov neprekračujú limity, čoraz viac ľudí chce mať istotu, že ovocie, ktoré si dávajú na tanier, je naozaj čisté. A nie je na tom nič zlé – veď ide o zdravie nás a našich detí.

Dobrou správou je, že doma si viete jednoducho overiť, či vaše jahody obsahujú neželané chemické látky. Tento nenáročný test vám zaberie len pár minút a zvládne ho naozaj každý.

Ako na to?