Gymnastiku zanechala pre posmešky a hrávala sa s chlapcami. Z malej introvertky vyrástla televízna hviezda

Odjakživa ju viac lákalo hrať sa s chlapcami, no mama ju aj tak prihlásila na gymnastiku. Vždy bola introvertkou, rada sa zahĺbila do kníh a v škole bola vzorná. Na tréningoch zažila posmešky, preto sa raz zamkla v kúpeľni a prehlásila, že v gymnastike už pokračovať nebude. Neskôr začala študovať učiteľstvo, no jej kroky napokon smerovali inde. Rodičia ju dotiahli na konkurz do začínajúcej televízie, kde zažila veľký úspech.

Spoznávate dievčatko na fotografii?