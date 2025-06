Pred 30 rokmi prežil pád lietadla, teraz je v šoku. Sedel na rovnakom zázračnom mieste ako preživší z Indie

Experti tvrdia, že to sedadlo nepatrí medzi najbezpečnejšie miesta v lietadla, napriek tomu na ňom zázračne prežili katastrofálne nehody už najmenej dvaja ľudia. Thajský spevák Ruangsak Loychusak si v súvislosti s nedávnym pádom lietadla spoločnosti Air India spomenul na nešťastie z roku 1998, ktoré neprežilo vyše sto ľudí. V tom čase sedel na rovnakom mieste ako tento rok jediný preživší leteckého nešťastia Vishwash Kumar Ramesh. V Európe pritom toto sedadlo patrí k najviac nenávideným miestam.

Pamätá si pachy aj chuť vody

Boeing 787 Dreamliner sa zrútil na zem v husto obývanej oblasti Meghani len niekoľko sekúnd po vzlietnutí, okolo 13:40 miestneho času vo štvrtok 12. júna. Zo všetkých pasažierov prežil len jeden, Brit indického pôvodu, ktorý netušil, ako sa mu podarilo zachrániť si život. „Keď som sa prebudil, všade naokolo boli telá. Bál som sa. Vyhrabal som sa zo sutín a utekal. Všade boli kusy lietadla. Niekto ma chytil, strčil do sanitky a odviezol do nemocnice,“ opísal Ramesh pre denník Hindustan Times.

V silnom svedectve dodal, že na vlastné oči videl po dopade umierať ľudí – letušku a dvoch pasažierov vedľa seba. „Myslel som si, že je to aj môj koniec. Ale otvoril som oči a uvedomil si, že žijem,“ dodal muž, ktorý ako jediný prežil a mnohí tento zázrak začali pripisovať miestu, na ktorom sedel – 11A. Keď médiá začali písať o tento informácii, všimol si to aj thajský spevák a herec, ktorý bol jedným z preživších tragédie letu Tha Airways v roku 1998. Na svojom Facebooku priznal, že rovnako ako Vishwash Kumar Ramesh, aj on sedel na sedadle 11A.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1284204646410010&set=a.296483198515498

„Mám z toho husiu kožu,“ napísal spevák, ktorý priznal, že letecká nehoda ho ovplyvnila na dlhé roky. Trpel záchvatmi úzkosti a celých 10 rokoch mal problém lietať. „Zle sa mi dýchalo, aj keď bol vzduch na palube normálny. Dodnes si pamätám zvuky, pachy a dokonca aj chuť vody z močiara, do ktorého sme spadli,“ dodal thajský spevák, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť všetkým, ktorí pri nedávnej leteckej nehode prišli o svojich blízkych.

V Európe je to najmenej obľúbené miesto

Hoci dvaja preživší leteli inými strojmi, miesto s označením 11A oboch prípadoch zostáva osudovou zhodou, ktorá mužom pravdepodobne zachránila život. Podľa expertov pritom sedadlo 11A nepatrí paradoxne k tým najbezpečnejším v celom lietadle.