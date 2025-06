Ustál kruté obvinenia aj rozvody. Sväťo Malachovský si po rokoch uvedomil, že študentská láska je tá pravá

„Život ma veľmi poučil, ako a komu veriť,“ priznáva Sväťo Malachovský, ktorý po ťažkých rokoch opäť zažíva krásne obdobie. Obľúbený herec a spevák ustál dva rozvody, drsné obvinenia aj rok, ktorý nazval ako najťažší vo svojom živote. Dnes žiari šťastím po boku dcéry televíznej svokry Gizky Oňovej, Scarlett, s ktorou tvoril pár ešte ako študent konzervatória. Po 23-ročnej pauze sa dali opäť dokopy a on čerstvo po tom prehovoril o tom, aké to preňho je.

Vychoval ho džentlmen

„Obišiel som dobre, mohol som sa volať aj Rigoletto,“ smial sa v rozhovore pre Pravdu Svätopluk Malachovský, ktorý sa narodil do rodiny opernej legendy Ondreja Malachovského. Zatiaľ čo jeho starší brat Martin dostal celkom tradičné meno, ktoré si presadila jeho mama, on nakoniec dostal meno podľa obľúbenej roly svojho otca – Svätopluka.

Ondrej Malachovský Foto: archív SND

„Je to krásne meno v našej zemepisnej šírke, no už dva kilometre za hranicami je to nevysloviteľné,“ priznal Sväťo. Svojho otca zbožňoval, pretože mal vysoké štandardy dnešných moderných otcov, ktorí sa dnes oveľa viac venujú svojím deťom. Rovnako to mali aj bratia Malachovskí.

„Náš ocino bol fenomenálny. On skončil skúšku v divadle, sadol do auta a prišiel nás vyzdvihnúť do školy alebo škôlky. Išli sme von a tam sme spoznávali stromy, chodili sme lyžovať a všeličo možné. Venoval sa nám, bol úžasný otec,“ spomínali spoločne v podcaste SND – Sme Národné. Rodičia Martina ani Sväťa do umelého zamestnania netlačili, práve naopak, robili to veľmi nenútene. Svätopluk bol odjakživa presvedčený, že bude hercom, mal však hendikep – ráčkoval. Preto sa namiesto herectva rozhodol ísť študovať spev na konzervatórium a jeho otec bol nadšený. Bol totiž presvedčený, že jeden správny džentlmen by mal byť vzdelaný, mal by ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji a mal by vedieť spievať.

Manželka východniarka

„Vzhliadali sme k nemu a ako synovia sme mali jedinú povinnosť: veľmi nepodliezať latku,“ priznal Svätopluk. Vďaka hudbe nakoniec spoznal aj svoju prvú manželku – hudobnú skladateľku Ľubicu Čekovskú, sestru Mariána Čekovského, ktorú stretol v Radošinskom naivnom divadle. Nebola to však láska na prvý pohľad.