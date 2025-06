Počas SuperStar mu ľudia pľuli na schránku. Miro Šmajda prišiel o ikonické vlasy pre zlé rozhodnutie

„Milujem ťa! Dotkni sa ma!“ kričali zaľúbené pubertiačky, keď sa na pódiu SuperStar objavil Miro Šmajda. Mladý Košičan v tom čase spôsobil na Slovensku ošiaľ a hoci priznal, že mal okolo seba mnoho neprajníkov, oveľa viac ľudí naprieč generáciami očaril svojím hlasom, charizmou, nehranou pokorou a kultovým účesom. O ten prišiel spevák pred pár rokmi úplne nečakane, keď o štvrtej ráno urobil hlúpe rozhodnutie, ktoré ešte mesiac ľutoval.

Ťažko prijal realitu

Miro Šmajda sa narodil do československej rodiny – mama pochádzala z Moravy a otec bol vojakom z povolania zo Slovenska. Jeho detstvo ale nebolo len o bezstarostnosti, pretože ako šesťročný bol svedkom rozvodu rodičov.

„Bol som malý, ale pamätám sa na ich hádky i to, ako bol otec čoraz menej doma. To, že sa k nám už nikdy nevráti, som pochopil, až keď som mal desať rokov. Dieťaťu sa také veci ťažko vysvetľujú. Mal som s oboma fantastický vzťah a o to ťažšie bolo pre mňa prijať realitu,“ prezradil pre Nový Čas rodák z Košíc, ktorý našiel útočisko v partii a v hudbe.

Živý alebo mŕtvy

„Ja hovorím, že každý muzikant klame, keď hovorí, že to robí len zo srdiečka. Robíme to kvôli dievčatám,“ smial sa v rozhovore pre Red Studio Miro Šmajda, ktorý ako deviatak začal s kamarátmi chodiť za školu, kde pili pivá a hrali na gitarách.

„A už to išlo. Potom som išiel na gympel, kde som si so spolužiakom založil prvú kapelu a prihlásili sme sa do Košického zlatého pokladu,“ spomínal na svoje začiatky. Zo súťaže kedysi vyšli hviezdy ako Beáta Dubasová, Peter Nagy, skupiny No Name, Nocadeň aj Marián Čekovský. „My sme sa dostali do finále a to bolo veľmi príjemné,“ prezradil Miro, ktorý sa o tri roky na to ocitol v Československej SuperStar, kam ho prihlásili kamaráti.

Miroslav „Miro“ Šmajda v roku 2009. Foto: Youtube/Kristýna J.

„Povedali mi, že ma tam dostanú živého alebo mŕtveho a je im to úplne jedno, takže som úplne nemal na výber. Tak som sa tam nakoniec pri plnom vedomí dokopal,“ smial sa. Miro mal vtedy čerstvých 20 rokov, bol študentom architektúry na STU v Košiciach a od súťaže nemal vôbec žiadne očakávania.

Prečo ja?