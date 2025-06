S ploskačkou chodila aj do práce. Svokra Leoša Mareša úprimne prehovorila o drsnom boji so svojimi démonmi

„Závislosť je na celý život,“ hovorí otvorene Helena Harabinová, svokra obľúbeného speváka a moderátora Leoša Mareša. Aj keď sa môže zdať, že životy celebrít a ich rodín sú iba slnkom zaliate, aj oni prežívajú problémy a zvádzajú boje ako ostatní. Helena Harabinová pred časom otvorene prehovorila o časoch, keď bola alkoholičkou a o tom, ako sa jej podarilo získať nad závislosťou kontrolu. Precitla v momente, kedy si rázne povedala - dosť.

Kvartálna alkoholička

Obľúbený moderátor a spevák nemá skvelý vzťah len s manželkou Monikou, ale aj s jej mamou. Svokra Helena Harabinová už v minulosti priznala, že s Leošom si veľmi rozumejú, vzájomne sa rešpektujú a je vraj skvelým zaťom. Leoš Mareš bol na svoju svokru hrdý aj vtedy, keď pre české Hospodárske noviny vyrozprávala svoj príbeh o závislosti od alkoholu.

Helena v rozhovore priznala, že problém s pitím začal už počas jej štúdia na vysokej škole, počas ktorého sa okrem iného stihla aj vydať a porodiť dcéru.

„V tom čase som bola kvartálnou alkoholičkou, stačilo mi poriadne sa opiť a zničiť sa raz týždenne alebo dokonca za mesiac. Problém som si vtedy ešte nepripúšťala,“ povedala otvorene Helena, ktorá sa v 80. rokoch s manželom presťahovala do Anglicka, kde získal pracovné miesto. Kým on pracoval, ona doma pocity samoty zapíjala alkoholom. Situácia sa začala zhoršovať, keď sa vrátila do Česka a začala s novým priateľom podnikať v móde.

S ploskačkou do práce