Po rozvode mala pocit, akoby ostala bez ruky. Zuzka Tlučková a Števo Skrúcaný vedia, že čas všetko zacelí

„Práve v 80. rokoch som končila školu, nastúpila som do svojho zamestnania na Novú scénu a založila som si rodinu. Pre mňa to boli veľmi pekné roky,“ prezradila v Teleráne Zuzana Tlučková, obľúbená herečka, ktorú si fanúšikovia obľúbili v seriáli Sľub v úlohe sestričky „dohadzovačky“. V populárnom seriáli hrá aj jej bývalý manžel Štefan Skrúcaný, s ktorým sa síce nerozišli v najlepšom, no dnes sú dôkazom, že aj po náročných životných skúškach môžu dvaja ľudia opäť nájsť spoločnú reč.

Taký pár ešte nestretla

Spoznali sa na Vysokej škole múzických umení, no v tom čase si nemysleli, že raz skončia spolu. „Tri roky sme chodili okolo seba bez záujmu. Števo bol ženatý, ja som mala v Košiciach snúbenca. Po roku v škole sa môj vzťah rozpadol, Števovi sa medzitým narodila dcéra, ja som sa zamilovala do niekoho úplne iného. Takže Števo bol stále len kolega, kamarát, “ hovorila v rozhovore pre Život Zuzana Tlučková, na ktorú vraj Skrúcaný pôsobil ako „nafúkaný krásavec“. Až neskôr si uvedomila, že pod tým „frajerským“ povrchom sa skrýva citlivý a inteligentný muž, s ktorým si vie predstaviť svoj život.

Dvojica sa vzala, narodili sa im dvaja synovia a Zuzana Tlučková o 20-ročnom manželstve so Skrúcaným hovorila úplne otvorene – vraj každému to celé išlo občas na nervy. „Každý súdny človek, ktorý má za sebou niekoľkoročné manželstvo, vie, že láska, ktorá tam spočiatku je, horúca a vášnivá, sa rokmi, povinnosťami, všednosťou života transformuje na priateľstvo, možno návyk, ja neviem. Možno existujú páry, ktoré sa vášnivo milujú aj po dvadsiatich rokoch, ale ja som taký ešte nestretla,“ vravela Zuzana Tlučková, ktorá si napriek všetkému myslela, že so Skrúcaným spolu zostarnú.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/slubserialtvmarkiza/posts/pfbid02ViNtSRFXnQWHZpssJUoRxeAoESdu7xduQACpnnyf91muXqGvkN9bMuYXAeF1udoal

Ako bez ruky

„Kedysi som povedala, že sme s mojim bývalým manželom na seba tak naviazaní, že byť bez neho to je, ako keby mi niekto odrezal ruku. Teraz žijem bez tej ruky. Je to ťažké, ale dá sa to. A niekedy je život šťastnejší, pretože už necíti bolesť,“ odpovedala fanúšikom v online rozhovore na portáli Topky po dramatickom rozvode.