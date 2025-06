Nemôžete zaspať? Skúste jednoduchý trik s chodidlom, ktorý podľa vedcov aktivuje spánok v priebehu sekundy

Funguje to rýchlejšie, ako si myslíte.

Koľkokrát ste sa v posteli prevaľovali, skúšali iný vankúš, inú pozíciu, inú myšlienku? Niektorí z nás si nedokážu predstaviť zaspávanie bez hudby, iní skúšajú meditačné aplikácie, čítanie alebo dokonca počítanie ovečiek. A potom sú tu tí, ktorí uprostred noci zrazu vystrčia jedno chodidlo spod periny. A konečne zaspia.

Znie to zvláštne, ale ak sa vám to niekedy stalo, nie ste sami. A nie ste ani čudní. Tento nenápadný zvyk má totiž vedecké vysvetlenie a môže vám pomôcť zaspať rýchlejšie ako akákoľvek iná metóda.

Obyčajný trik s neobyčajným účinkom

Ako píše MailOnline s odvolaním na Instagramový profil Biohack Yourself Media, ide o jednoduchý princíp termoregulácie. Keď telo pocíti jemné ochladenie, napríklad cez odhalené chodidlo, začne uvoľňovať melatonín, hormón zodpovedný za spánok. A práve to je ten moment, na ktorý čakáme, keď večer v posteli zatvoríme oči.

Foto: Freepik, @svetlanasokolova

Neverili by ste, ale odborníci dokonca odporúčajú vystrčenie jednej nohy spod periny ako praktické riešenie úplne každému, kto má problém so zaspávaním. Nie je to len náhoda alebo zvláštny zvyk – ide o fyziológiu.

Podobne funguje aj horúca sprcha