S dcérou pozeral rozprávku a zrazu ho niečo zaujalo. Muž objavil poklad, ktorý bol stratený desaťročia

Všade vládla vianočná atmosféra, v obývačke bola zapnutá rozprávka Myšiak Stuart Little a malé dievčatko sa spolu s otcom dívalo na príbeh rozprávajúceho bieleho myšiaka. V jednom momente však otec spozornel a zameral sa na detaily scény vo filme. Nedokázal uveriť vlastným očiam, čo uvidel.

Správny človek na správnom mieste

Obraz, ktorý vo filme visel na stene medzi dvoma lampami nad krbom, bol vzácnym dielom maďarského maliara Róberta Berényho. V roku 2009 to bolo už viac ako 8 dekád potom, čo sa obraz stratil z očí verejnosti. Ak by vtedy 43-ročný výskumný pracovník Maďarskej národnej galérie Gergely Barki nepozeral s dcérou vianočné rozprávky, je otázne, či by sa obraz doteraz našiel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/gbarki/posts/pfbid02qufuEcTQXXPkWW9ugWLafYgMSF4Q2TV7e8TKdk2Z1ta8vBfSzcbrPJSGx27SGPjKl

Berényho Spiacu dámu s čiernou vázou podľa The Guardian poslednýkrát videli v 20. rokoch minulého storočia, pričom maďarský výskumník si ju pamätal z nekvalitnej fotografie výstavy v roku 1928. „Keď som spozoroval dávno stratené dielo Berényho na stene za Hughom Lauriem, nedokázal som uveriť svojim očiam,“ povedal Barki pre The Guardian.

Nikto nevedel, kde obraz je

Berény bol jeden z najväčších maďarských umelcov na začiatku 20. storočia, známy najmä pre svoje expresionistické a kubistické umenie. Jeho obraz Spiaca dáma s čiernou vázou sa stal jedným z jeho najvýznamnejších diel. Gergely sa preto rozhodol, že o svojom objave dá vedieť tvorcom filmu.