Pyšný otec Robo Papp o dcérke Isabellke: Som hrdý, ako sa vedela popasovať so svojím hendikepom

Je pyšný, že je z nej dobrosrdečný a slušný človek. Spevák Robo Papp je dvojnásobným otcom a z prvého manželstva s Evou Lučeničovou, s ktorou sa rozviedol v roku 2019, má dcéru Isabellu. Z tej je dnes už veľká slečna a jej otec v rozhovore pre Nový Čas priznal, že je na ňu nesmierne hrdý aj preto, ako statočne sa vedela popasovať so svojím hendikepom.

Prišla o sluch

Isabellka totiž prišla na svet oveľa skôr ako mala a aj z toho dôvodu stratila sluch a musí používať načúvacie prístroje. „Chodí do klasickej školy, zvláda to, čo ostatní bez „načuvákov“ a dokonca jej veľmi idú práve jazyky, na ktoré človek musí mať sluch,“ chváli svoju ratolesť známy spevák.

Bella, ako svoju dcéru Robo Papp prezýva, už podľa jeho slov však nie je malé dievčatko, ale takmer dospelá slečna.

Najväčší sen

„Utieklo to, ani neviem ako, a vyrovnať sa s tým nebolo ťažké, pretože to je proste život, deti rastú,“ hovorí umelec a dodáva, že teraz síce je v tínedžerskom veku, keď ju to viac ťahá k mame, ale spevák verí, že o pár rokov bude aj on znova pre dcéru dôležitým človekom. „Ale máme stále veľmi dobrý vzťah,“ tvrdí s úsmevom.

Jeho najväčším snom pri Isabellkinom narodení bolo, aby bola zdravá a aby vedela fungovať medzi zdravými deťmi. „A to sa mi splnilo,“ hovorí šťastný otec.