Kedysi to bral ako súčasť života, dnes by to sám nechcel prežiť. Jaro Bekr si uvedomil dôležitú vec

Keď sa Jaro Bekr po prvýkrát zahľadel do Moniky Hilmerovej, mal v tom čase len 18 rokov. O niekoľko rokov neskôr ich však osudovo na diskotéke spojil obyčajný herpes a odvtedy životom kráčajú spolu. Pre Nový Čas pre ženy Jaro teraz priznal, čo si pri manželke a svojej rodine uvedomil.

(Ne)obyčajná žena

Jaro sa do Moniky zaľúbil už ako osemnásťročný mladík, oveľa skôr, ako sa zoznámili. Priznal to vo svojom knižnom počine Na toto vás nikto nepripraví.

Moniku dodnes obdivuje pre jej otvorenosť a hovorí o nej ako o (ne)obyčajnej žene, ktorú miluje rovnako vášnivo a nežne ako v deň, keď sa do nej zaľúbil.

Nechcel by sa do nej dostať

Dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov v slovenskom šoubiznise a vychovávajú spolu dve ratolesti. Už 16 rokov kráčajú ruka v ruke a známy choreograf a tanečník si pred časom uvedomil jednu veľmi dôležitú a podstatnú vec.

„V minulosti, keď som ešte nemal rodinu, som mal kamarátov, ktorí sa rozvádzali, rozchádzali, a bral som to ako prirodzenú súčasť života. Teraz, keď sám mám rodinu a uvedomujem si jej krehkosť, mi je pri každom takomto rozchode niekoho blízkeho úprimne ľúto. Je to situácia, do ktorej by som sa v živote nechcel dostať,“ priznal Jaro Bekr.