Keď sa potápate, preberie kormidlo. Roman Pomajbo si pri manželke Petre môže aj poplakať

Dvojica, ktorá sa zoznámila na opačnom konci sveta, má na lásku jasný názor. Roman Pomajbo a jeho manželka Petra tvoria harmonický pár už dlhé roky a so svojimi štyrmi deťmi vytvorili krásnu a spokojnú rodinku. V rozhovore pre Šarm herec nedávno prezradil viac o svojej manželke a čo pre neho znamená.

Bola iná ako ostatné

Pomajbovci sa dali dohromady v Austrálii, kam Roman odišiel v zrelom veku na dva mesiace a napokon tam ostal rok.

„Kamarátil som sa tam so Slovenkami, ktoré ma poznali, a chodievali sme spolu na rôzne párty. No a potom tam bola jedna Češka, ktorá ma nepoznala a bola úplne iná ako ostatné. Tak som si povedal, že ma bude ľúbiť celý život," spomínal si so smiechom známy herec pre Nový Čas a dodal, že práve Petra bola ochotná počúvať jeho výlevy.

Môže si aj poplakať

Tie počúva dodnes a pre Romana Pomajba je jeho manželka veľkou oporou. „Nie je náhoda, že v rodine sú dvaja, lebo každý chvíľku ťahá pílku. Je výborné mať partnera, ktorý keď vidí, že sa potápate, preberie kormidlo. Som hrdý na to, že moja žena je pre mňa oporou, a keď sa niečo deje, dá mi rozumnú spätnú väzbu,“ hovorí známy herec.

Zároveň dodáva, že doma sa navyše nemusí tváriť, že je silný chlap bez emócií a že keď sa niečo deje, môže si pred Petrou aj poplakať. „Chlap bez emocií je len trúd. Aj ja mám v sebe kus tej starej výchovy, ktorá hovorila, že len slabosi plačú, ale myslím, že moja žena ku mne cíti najväčšiu lásku, keď mi povie: Veď si to dovoľ. Dovoľ si poplakať, nemusíš to držať. Môžeš. A to je veľká sila a úľava,“ prezrádza ďalej umelec, ako to u nich doma funguje.