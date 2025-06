Po 15 rokoch sa rozhodol vysloviť áno. Richard Müller prehovoril o svadbe s Vandou, prezradil dôvod sobáša

Hoci po rozpade vzťahu s moderátorkou Soňou Müllerovou tvrdil Richard Müller, že sa už neožení, napokon vlani po dlhých rokoch vzťahu povedal áno svojej partnerke Vande Wolfovej. Informáciu vtedy priniesol Plus 7 dní. V rozhovore pre Nový Čas teraz známy spevák prezradil, prečo sa tak nakoniec rozhodol aj aký má vzťah s bývalou manželkou.

Bola ako na ihlách

Po rozvode so Soňou našiel Richard opäť šťastie v láske, keď sa v New Yorku zamiloval do Češky Vandy Wolfovej.

Prvýkrát ju pritom videl, keď mala len 15 rokov. Ako začínajúca žurnalistka totiž so spevákom robila rozhovor. Už vtedy vraj vedela, že Richard má veľké srdce. Ich cesty sa vďaka práci počas rokov niekoľkokrát preťali, no iskra medzi nimi preskočila až za veľkou mlákou.

Ona v New Yorku bývala a on tam išiel nahrať dosku. „Tak sme sa po rokoch stretli a snáď osem hodín sme sa prechádzali po Manhattane, ja som bola na ihlách,“ smiala sa Vanda, ktorá rýchlo pochopila, že medzi priateľstvom a láskou je veľmi tenká čiara.

Chcel to zoficiálniť