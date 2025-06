Kristián Baran o svojej popularite: Keď ma zastavujú na ulici, vždy sa snažím s nimi pokecať

Po tom, ako sa Kristián Baran začal objavovať na televíznych obrazovkách v novom dennom seriáli Sľub a neskôr sa stal aj kráľom tanečného parketu v obľúbenej tanečnej šou Let’s Dance, najmä diváčky si ho obľúbili a rýchlo sa stal miláčikom nežného pohlavia.

Rezervovaný

Publikum ho dokonca začalo označovať za nový sexsymbol televízneho sveta a jeho popularita aj po skončení tanečnej šou narástla ešte do väčších rozmerov. Ako to všetko vníma sám herec, prezradil v rozhovore pre Nový Čas.

Napriek tomu, že je Kristián Baran veľmi populárny najmä medzi ženskými diváčkami a je to aj kvôli jeho príťažlivému vzhľadu, na svoju popularitu sa pozerá rezervovane.

Vždy sa snaží pokecať

„Počul som to už tak stokrát. Všade hovorím a vždy si za tým budem stáť, že ja som veľmi skeptický človek voči sebe samému, hlavne na fotkách, čiže tak všeobecne to nejako teda podvedome od seba odsúvam,“ prezradil umelec s tým, že je to síce veľmi milé, ale on sám je vraj príliš pochybovačný, aby to podľa vlastných slov prijal.

Napriek tomu si váži, keď ho jeho priaznivci oslovia aj priamo na ulici. „Keď ma ľudia zastavujú na ulici, tak je to veľmi milé. Ja sa s nimi vždy snažím aj pokecať o seriáli a kto im tam je sympatický. Zatiaľ sa mi nič nepríjemné nestalo,“ dodal Kristián Baran.