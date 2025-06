Pozrite, ako vyzerala, keď začínala. Petra Vlhová oslavuje tridsať, najviac zo všetkého si praje len jedno

Oslavuje životné jubileum, a tak sa jej od rána na Instagrame kopia krásne priania a obdivné vyznania. Fanúšikovia Petre Vlhovej veľmi držia palce a veria, že ju na zimnej olympiáde 2026 v talianskom Miláne a Cortine d’Ampezzo uvidia na svahu v plnej sile. A Petra pomaly a isto naberá silu a dúfa v to isté.

Úspešná lyžiarka po minuloročnom úraze, keď spadla na svahu a musela sa podrobiť dvom operáciám, svedomito rehabilituje, čo postupne prináša svoje ovocie. Vynechala síce celú sezónu, no vyhliadky má napriek dvom operáciám kolena, ktoré musela podstúpiť, dobré. „Povedala som si, že pre návrat na lyže urobím všetko a verím, že budem stáť na štarte," prehlásila podľa portálu Šport.sk na nedávnej akcii svojho sponzora. Ako však dodala, už to nie je pre ňu len o postavení sa na štart, ale aj o medailách, a sama v tejto chvíli ešte nedokáže odhadnúť, v akej kondícii vo februári bude.

Krásne prianie od neznámej

„Peťka, je tu tvoj deň. K tvojim narodeninám ti chcem z celého srdca popriať veľa zdravia, vnútornej sily, radosti a naplnenia nielen v športe, ale aj v živote. Som tvojou fanúšičkou od desiatich rokov a s každou jazdou si ma utvrdila v tom, že aj človek z malej krajiny, s odhodlaním a obrovským srdcom môže dosiahnuť niečo výnimočné. Tvoje úspechy sú dôkazom toho, že sa nikdy nevzdávaš, bojuješ do posledného momentu a ideš za svojím cieľom neuveriteľnou silou,“ napísala Petre hneď ráno na sociálnu sieť jedna z jej dlhoročných obdivovateliek.

„Ďakujem ti za všetko, čo nám fanúšikom prinášaš. Za emócie, hrdosť a za to, že ukazuješ, čo všetko je možné, keď človek verí,“ dodala a zakrátko sa k nej pridala ďalšia, ktorá Petre praje len jedno: „Aby si sa mohla vrátiť, a aj keď nie, hlavne, že budeš zdravá.“

To isté Petre si napokon praje aj ona sama. „Zdravie, to je to najdôležitejšie, čo v živote máme. Keď to zdravie nie je, môžeš mať čokoľvek na svete, no zdravie ti vždy chýba. Takže hlavne nech som zdravá a všetko ostatné buď príde alebo si to viem kúpiť,“ poznamenala v medailóniku Rádia Slovensko čerstvá tridsiatnička. A ako Petra vníma svoj vek? „Tridsiatka na krku. Už to nie je osemnásť, ide to všetko rýchlo, ale v pohode. Ja sa cítim dobre, dospievam, mením sa, je to fajn,“ poznamenala s úsmevom.

My sa pripájame ku gratulantom tiež