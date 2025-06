Stačilo 20 minút a nebol by medzi živými. Romana Luknára smrť prinútila, aby bol režisérom vlastného filmu

„Môj život je môj film, ktorý si režírujem, a nechcem premrhať ani minútu zbytočnými konverzáciami či stretnutiami s ľuďmi, ktorí za to nestoja,“ povedal pre Život obľúbený herec Roman Luknár, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že život je film, ktorý sa nedá pretočiť ani vrátiť späť. On sám to pochopil až v momente, keď mu smrť dýchala na krk.

Slovenské zdravotníctvo

Kedysi prežíval obrovské bolesti spôsobené vyskočenými platničkami – nedokázal sa ani pohnúť, musel si dať pauzu od práce a až po piatich rokoch môže povedať, že konečne chodí. Romana Luknára okrem toho potrápila aj vážnejšia diagnóza – začiatkom roka 2023 prekonal dva infarkty. „V januári som mal dva infarkty. Presne o štyri mesiace nato to mal aj Dano Heriban. Len ja som to rozchodil,“ povedal pre reláciu TopStar herec, ktorý má po tejto skúsenosti jednoznačný názor na slovenské zdravotníctvo.

„Práve preto ma veľmi mrzí, v akom hroznom stave je naše zdravotníctvo, lebo ja som to prežil, ale Dano, ktorý bol o pätnásť rokov mladší ako ja, nie,“ povedal na rovinu Roman Luknár, ktorý priznal, že ani on nemusel prežiť. Ako prezradil pre týždenník Život, bol práve vo svojej obľúbenej kaviarni v Rači, keď sa začal cítiť veľmi zvláštne.

Stačilo 20 minút

„Zhodou okolností tam bola aj moja susedka, ktorá mi navrhla, že ma zoberie na Kramáre. Bolo osem hodín večer. Zobrali mi tam krv, spravili EKG, zmerali tlak a o pol jednej v noci ma poslali domov s tým, aby som hneď ráno šiel k obvodnému lekárovi,“ opísal Luknár, ktorému sa cez noc stav zhoršil a život mu v poslednej chvíli zachránila susedka.