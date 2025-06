Väčšine ľudí to znie ako sci-fi. Expertka na financie prezradila, akú sumu treba mať našetrenú na dôchodok

Pálčivá téma, ktorú obyčajne nevyťahujeme na prvom ani druhom rande, v partnerskom zväzku, do ktorého pribudnú aj deti, je však už namieste. Financie a spoločný rozpočet. Expertka prináša svoj pohľad na to, kedy treba túto tému s partnerom jasne prediskutovať, či je v dlhodobom partnerstve vhodné zriadiť si spoločný účet a ako si s partnerom rozdeliť výdavky tak, aby sa ani jeden necítil ukrátený.

Foto: Unsplash/Alexander Mils

„Osemdesiatštyri percent ľudí pozná výšku príjmu svojho partnera. Pätina z nich zároveň priznáva, že partnerovi niekedy zatajili väčší výdaj alebo mimoriadny príjem,“ hovorí pre idnes.cz Monika Hrubá z Českej sporiteľne.

Finančný vankúš

Expertka v prvom rade výrazne odporúča vytvoriť si finančný vankúš, vďaka ktorému prežijete aj náročnejšie obdobie bez väčších výkyvov. Každý z partnerov by podľa nej mal mať vlastnú rezervu vo výške mimimálne troch mesačných platov. Odkladajte si zároveň každý mesiac aspoň malú čiastku, môže sa vám to jedného dňa veľmi hodiť, radí.

Foto: Unsplash/Yuri Krupenin

Ak už máte na sporiacom účte dostatočnú rezervu, je namieste začať investovať dlhodobo – v podobe investícií, ktoré síce nemajú k dispozícii okamžite, no i malé čiastky môžu v dlhodobejšom horizonte vygenerovať utešenú sumičku. Ak ste sa nad tým doteraz nezamýšľali, začnite – v dôchodku to oceníte.

„Každý by mal investovať sám za seba a začať čo najskôr, aj keď budem môcť mesačne odložiť len dvadsať eur,“ konštatuje expertka, podľa ktorej by sme už s prvým pravidelným príjmom mali začať myslieť aj na dôchodok. „Teraz poviem čiastku, ktorá je pre väčšinu ľudí sci-fi, ale na penziu by mal mať každý našetrených osemdesiat tisíc eur. Vyzerá to ako obrovská suma, ale keď počítam, že na dôchodku budem desať rokov, budem mať na rok 8-tisíc, na mesiac mi teda zostane približne 666 eur a k nim podporu od štátu,“ prepočítava Monika a pozornosť obracia na pravidlo, ktoré sa jej samej osvedčilo.

Pravidlo 50, 30, 20