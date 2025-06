Talent mu otvoril dvere, drogy ich zatvorili. Spoznávate muža, ktorý dnes túži byť vzorom pre syna?

Malý umelec s veľkými snami, ktorému smiech z tváre mizol len zriedka. Aj keď sa mu niečo nepodarilo, vždy si našiel dôvod, prečo sa tešiť zo života. Už ako dieťa bol iný – vnímavejší, veselší, otvorený svetu a ľuďom. No práve jeho otvorenosť a bezprostrednosť ho neskôr priviedla k nesprávnym rozhodnutiam, ktorých ozvena ho sprevádza dodnes.

Dostal sa k drogám a neskôr i do väzenia, no jeho príbeh je dôkazom, že pád nemusí byť koniec. Z väzby sa vracal so sklonenou hlavou, no aj s odhodlaním začať odznova. Dnes je z neho milujúci otec, ktorý verí, že každý má v sebe dobro.

Spoznávate chlapca na fotografii?