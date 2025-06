Je slobodná a bez chlapa, no nezúfa. Celeste Buckingham pochádza z rodiny silných žien, kde muža netreba

O Celeste Buckingham je známe, že patrí k ženám, ktoré sa vedia popasovať s náročnými životnými skúškami a prekážkami. Vo svojom živote aj kariére si už prešla kadečím a hoci aktuálne nemá po svojom boku partnera, ktorý by jej bol oporou, nezúfa. V podcaste herečky Zuzany Vačkovej Zvedavá Zuza priznala, že je z takej rodiny, kde vraj muž nie je potrebný.

Láska na diaľku

Speváčka, ktorú si diváci aj verejnosť po prvýkrát všimli v speváckej súťaži Superstar, tvorila kedysi pár so svojím kolegom z hudobnej brandže, superstaristom Martinom Harichom.

Superstar tak bola pre Martina aj Celeste osudová nielen z pohľadu speváckej kariéry. V šou sa totiž jeden do druhého vážne zamilovali a ich láska nabrala aj reálne kontúry. „Keď sme spolu začali chodiť, nemysleli sme, že to bude takéto. Taká vážna láska, aby trvala tak dlho, u mňa ešte nebola,“ vyznal sa vtedy úprimne pre Korzár Martin Harich.

Pár tvorili štyri roky, no vzťah na diaľku im nevydržal. To, čo spočiatku takmer vôbec neriešili, sa ukázalo v ich zväzku ako jedna z najdôležitejších vecí. „Išli sme do toho obaja s tým, že vieme, čo to znamená. Pokiaľ je vzťah postavený na dôvere, nie je čo riešiť. Láska na diaľku je úplne v pohode, my si veríme,“ hovorieval zozačiatku Martin, no pendlovanie medzi rodiskom, Prahou a Košicami láska s Celeste napokon neustála.

Netreba ho