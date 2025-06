Ak počúvnete jej radu, večera bude hotová za pár minút. Rýchly a zdravý recept českej Miss má až tri plusy

Modelka, ktorá nerada vyhadzuje jedlo a verí, že bez práce nie sú kabelky. Tak samu seba na Instagrame opísala česká Miss 2011 Jitka Nováčková, ktorá dnes pôsobí ako influencerka propagujúca udržateľnosť a pozitívny vzťah k ekológii. Fanúšikov si získala svojim humorom a autentickosťou, delí sa s nimi o rôzne tipy a občas prekvapí aj chutným receptom.

Diéty nedrží, radšej žije zdravo

„V poslednom čase je jedlo zmyslom môjho života. Postavu teraz vôbec neriešim, počúvam svoje telo a aj tak som štíhla. Dosť obmedzujem živočíšnu stravu, jem prevažne rastlinné jedlá, ale zrovna včera som si dala segedín,“ s úsmevom priznala začiatkom roka pre magazín iGlanc.

Aj keď by sa kvôli modelingu mohlo zdať, že má bohatú skúsenosť s diétami, nie je to tak. Jitka totiž vie, že hladovanie nič nerieši a svojím prístupom chce ísť príkladom všetkým mladým dievčatám, ktoré by sa chceli vydať podobnou cestou akou šla ona. Namiesto toho, aby sa nezdravo obmedzovala, uprednostňuje zdravý životný štýl a o svoje tipy na výživné jedlá sa delí aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach.

„Mám tu jeden fantastický recept, ktorý je po prvé jednoduchý, po druhé zdravý a po tretie má sladkú a umami (lahodnú, pozn. red.) chuť. Navyše je zložený z mála surovín, ktoré sa dajú ľahko zohnať. Omáčky si urobte viac, zvyšok odložte v pohári do chladničky, kde dlho vydrží, a neskôr si toto jedlo budete môcť urobiť v priebehu niekoľkých minút,“ napísala k svojmu poslednému receptu.

Rýchla večera podľa Jitky Nováčkovej