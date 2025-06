Jazdil na starom bicykli, až kým kvôli nemu otec nepredal auto. Cyklistika je pre známeho herca liekom

Bol hyperaktívne dieťa, stále vymýšľal a klbčil sa s bratom. Dodnes si myslí, že ho rodičia tajne zamestnávali športom, aby sa mal kde vybúriť. Chlapec z fotografie sa totiž odmalička venoval tenisu, basketbalu aj futbalu a dni trávil na kolieskových korčuliach. Postupne si ho získala aj cyklistika a on začal snívať o vlastnom bicykli, na ktorom by sa mohol voziť po horách aj v meste. Ten, po ktorom túžil, však nebol lacný, a tak ani nedúfal, že ho raz naozaj dostane. Počas jedných Vianoc sa však všetko zmenilo. Keď už boli všetky darčeky rozbalené a rodina si spolu vychutnávala atmosféru sviatočného večera, otec zatvoril dvere a za nimi stál jeho vysnívaný bicykel. Na to, aby ho chlapcovi mohol kúpiť, musel dokonca predať nákladné auto.

Viete, o koho ide?