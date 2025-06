Bojím sa, dedo nič nehovorí. 10-ročný Jonáš sa v aute zachoval ako hrdina a starkému zachránil život

Desivá chvíľa mohla byť pre chlapca paralyzujúca, no on neváhal.

Bolo utorkové popoludnie, akých už 10-ročný Jonáš zažil mnoho. Práve vyšiel zo školy a ako zvyčajne naňho čakal jeho starý otec. Tento čas patril iba im – cestou domov sa rozprávali nielen o škole a nič nenasvedčovalo tomu, že by ten deň mal byť iný ako ostatné. Sadli do auta, starý otec s úsmevom poznamenal, ako rýchlo Jonáš rastie, a vyrazili smerom domov. Lenže po niekoľkých minútach jazdy sa niečo zmenilo – starému otcovi sa náhle priťažilo a postupne strácal vedomie. Ešte stihol zastaviť auto pri krajnici, než mu ochablo telo a hlava mu klesla. Pre väčšinu dospelých by to bola desivá situácia, no Jonáš sa zachoval ako hrdina.

Záchranca Jonáš. Foto: Facebook - HZS Moravskoslezského kraje

Veľmi sa bojím

Desivá chvíľa mohla byť pre chlapca paralyzujúca, no on vytiahol svoj mobilný telefón a zavolal tiesňovú linku, kde úplne racionálne a bez najmenšieho zaváhania operátorovi popísal, čo sa stalo. „Niečo vrčalo v motore a keď som rozprával na deda, nič nehovoril. Veľmi sa bojím,“ povedal počas hovoru 10-ročný Jonáš, ktorý vedel, že dedka musí zachrániť. Na miesto okamžite vyrazila profesionálna jednotka hasičov zo stanice v Ostrave-Přívoze, rovnako ako Záchranná zdravotná služba a Polícia ČR.

„Hasiči po príchode získali od Jonáša všetky informácie o tom, čo sa stalo. Zároveň poskytovali prednemocničnú neodkladnú starostlivosť jeho starému otcovi. Jonáša potom hasiči odviedli do svojho vozidla, kde mu poskytli prvú psychologickú pomoc. Trpezlivo a zrozumiteľne mu vysvetlili, čo sa práve deje a aký bude ďalší postup. Snažili sa ho uistiť, že starý otec je v dobrých rukách. Spoločne s Jonášom následne kontaktovali ďalších členov rodiny,“ popísali na sociálnych sieťach hasiči Moravsko-sliezskeho kraja, ktorí priznali, že s chlapcom ako Jonáš sa ešte nestretli. Dedkovi, ktorý počas šoférovania prekonal mozgovú príhodu, zachránil život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/hzsmsk/videos/2137935396707120

Nech je nás viac

„Jonáš sa zachoval ako skutočný hrdina – nezaváhal ani na chvíľu a svojou duchaprítomnosťou pomohol starému otcovi včas privolať pomoc, čo bolo v tomto prípade najdôležitejšie. Po príchode záchrannej zdravotnej služby bol starý otec odovzdaný do odbornej starostlivosti,“ dodali hasiči, ktorí Jonáša spolu s celou jeho rodinou, vrátane starého otca, pozvali na hasičskú stanicu, kde ocenili jeho hrdinstvo.

„Sme radi, že si zachoval kľudnú hlavu. Tento príbeh zdieľajte a šírte ho ďalej, aby bolo viac takých ľudí ako je on,“ odkázali hrdí záchranári.