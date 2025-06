VIDEO: Na tento moment nikdy nezabudne. Hviezdneho Willa Smitha očarili folkloristi z nášho regiónu

Určite ich beriem so sebou na turné, povedal herec.

„Toto je remix, ktorý sme potrebovali a ani sme o tom nevedeli,“ píšu fanúšikovia pod video Willa Smitha. Hollywoodsky herec prvýkrát vo svojom živote navštívil susedné Poľsko a svoj pobyt zahájil nečakaným momentom, ktorý si vraj zapamätá do konca života. Keď vystúpil z vrtuľníka, čakal naňho poľský folklórny súbor Zespół Pieśni i Tańca Katowice, ktorý predviedol jednu zo najslávnejších piesní, ktoré si so Smithom spájame - ústrednú pesničku filmu Men in Black. Ľudová verzia a choreografia hercovi vyrazila dych.

Prečo v Poľsku?

Ako uviedol poľský portál tvn.pl, Will Smith prišiel do Poľska pre charitatívne podujatie TOP Charity Auction, ktoré sa konalo v kráľovských záhradách v srdci Varšavy.

Will Smith sa na galavečeri objavil nečakane a rovnako neplánovane sa počas svojej návštevy Poľska tiež stretol s Lechom Walesom, bývalým prezidentom Poľska a laureátom Nobelovej ceny za mier. „Som si celkom istý, že to je prvýkrát, keď stretnem niekoho, o kom som sa učil na dejepise,“ napísal na sociálne siete Will Smith.

Zoberie ich na turné

Keď sa herec presúval vrtuľníkom po krajine, na jednom letisku ho prekvapil folklórny súbor z Katowic, ktorý mu v tradičnom kroji predviedol ikonickú skladbu Men in Black.

„Je pre nás cťou osobne sa s tebou stretnúť a predviesť tvoju pesničku. Dúfam, že sa ti naša verzia páčila! Prajeme ti úspešný pobyt v našej krásnej krajine,“ napísali na sociálne siete folkloristi, ktorí Smithovi zlepšili náladu. Will sa pri počúvaní skladby zabával a nezabudol aj povtipkovať: „Určite ich beriem so sebou na turné!“

Pozrite si celé video: