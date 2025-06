Doma ju netrpezlivo čaká 18-mesačná dcérka. Rodina prosí o pomoc pre mamičku Števku, ktorá upadla do kómy

Už tri mesiace čaká malá Sára doma na svoju mamu. Jej rodina verí, že Števka sa raz zobudí a vráti sa k nej. Zatiaľ jej púšťajú videá so Sáriným smiechom a hlasom. A ona reaguje. Sleduje obrazovku, vníma známe tóny. Aj keď je v bdelej kóme, blízki cítia, že tam niekde stále je. A že bojuje.

Dlho len „spala“

„Už sú to pomaly tri mesiace, čo sa nám zrútil svet,“ spomína pre portál Donio Ivica, mama Števky. Všetko sa to stalo počas obyčajného večera. K dcére museli privolať záchranku, nasledoval prevoz do Košíc a krutá diagnóza – aneuryzma. Po operácii, žiaľ, prišiel ďalší šok. Ďalšie krvácanie a opuch mozgu. „Dlho len spala, ale vnímala nás, keď sme pri nej boli, aspoň zrýchleným tepom,“ dodáva jej mama.

Foto: Donio.sk

Števka má 30 rokov a doma má 18-mesačné dievčatko. Po prebudení zo spánku však ostala v bdelej kóme. Má otvorené oči, sleduje okolie, reaguje, no komunikácia je zatiaľ nemožná. Jej rodina sa však nevzdáva.

„Sama mám zdravotné problémy, s ktorými sa musím popasovať, ale dcéra je prvoradá a ak je len minimálna šanca na zlepšenie jej zdravotného stavu, musíme to skúsiť,“ pokračuje Ivica.

Nádej za hranicami