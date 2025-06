Od každého kuchára chutí inak. Martin Nikodým prezradil recept na rýchle thajské jedlo, ktoré má veľa podôb

Je známy svojou vášňou pre cestovanie aj exotické chute a hoci už ochutnal kuchyne z rôznych kútov sveta, jeho srdce si naplno získala práve tá ázijská. Moderátor Martin Nikodým sa netají tým, že thajské jedlá patria medzi jeho najobľúbenejšie. Napríklad Pad Thai už vyskúšal na niekoľko spôsobov a vždy ho prekvapilo, ako rôzne môže chutiť.

Varí intuitívne a najradšej pre druhých

„Mám rád všetko, čo sa dá pripraviť rýchlo. Najlepšie v jednej panvici. Už nejaký čas nejem mäso, iba ryby. A rybu mám najradšej na grile. Dobrá morská ryba potrebuje iba trochu soli a čierne korenie,“ vysvetlil pre Varechu známy moderátor, ktorý má občas tendenciu jesť menej, ako jeho telo potrebuje, a preto si na stravovanie dáva pozor.

Jedlá najradšej varí intuitívne, z toho, čo má doma, skladá nové recepty a najradšej pripravuje pochutiny pre druhých. S verejnosťou sa dávnejšie podelil aj o recept na milované ázijské jedlo, ktoré podľa neho chutí od každého kuchára inak. Ako však s obľubou tvrdí, ide o to najjednoduchšie a najpopulárnejšie jedlo thajskej kuchyne.

„Na thajskej kuchyni mám rád, že je nesmierne rýchla. Od momentu, keď si jedlo vymyslíte, do momentu, keď jete, by nemalo ubehnúť viac ako nejakých 10 až 15 minút,“ vysvetlil a pustil sa do prípravy svojho obľúbeného jedla.

Pad Thai podľa Martina Nikodýma