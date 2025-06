Chodil po schodoch a miloval trojhodinové prechádzky. Ladislav Chudík zanechal ľuďom dôležitý odkaz

Je to už desať rokov, čo do umeleckého neba odišla fenomenálna a výnimočná herecká osobnosť Ladislav Chudík. Charizmatický umelec, známy nielen svojím umeleckým prejavom, ale aj osobitým ľudským prístupom, bol v súkromí šťastne ženatý s manželkou Alenkou, ktorá ho držala za ruku až do konca jeho dní. V rozhovore pre Život si naňho teraz zaspomínala a vyjavila aj dôležitý odkaz, ktorý tu podľa nej Ladislav pre ľudí zanechal.

Výhoda oproti iným ženám

Keď Ladislav Chudík stretol o 25 rokov mladšiu právničku Alenu, bola slobodnou mamičkou. „Pozvala ma k sebe na návštevu a videl som, ako v postieľke spí jej dcérka Berenika. V tom prízemnom byte žili dve bytosti – matka a jej dieťa. A ja som priamo hmatateľne cítil, ako tá matka svoje dieťa chráni. Na také signály mám vnímavosť od Pána Boha. Bolo to veľmi silné,“ spomínal na moment, keď pochopil, že Alena je preňho tá pravá.

Zobrali sa v roku 1982 a boli spolu až do umelcovej smrti. „Ak máte niekoho radi, vždy sa vám bude zdať, že zomrel priskoro. O milovaného nikto nechce prísť. Ale vieme tiež, že odísť musíme všetci. Zmeniť sa to nedá, iba sa s tým zmieriť. Zostanú nám spomienky,“ spomínala Alena na svojho muža ešte pred pár rokmi v rozhovore pre Život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/319722111377817/photos/a.392626097420751/1145949542088399/?type=3&ref=embed_post

Laco jej, samozrejme, chýba, a tak ju vždy vraj poteší, keď si ho môže pozrieť v reprízach na televíznej obrazovke. „Môžem ho vidieť v pohybe, počuť jeho hlas, mám možnosť si ho týmto spôsobom stále sprítomňovať. To je výhoda oproti iným ženám, ktoré prídu o manžela a viac ho už neuvidia. Ja tú šancu mám a veľmi si ju cením,“ uviedla Alena Chudíková.

Dokazoval, že pohyb je život