Lepšie zdravotníctvo a vyššia minimálna mzda. Takto by vyzeralo Slovensko, ak by mu vládli bežní občania

Ak by ste boli vo vláde vy, čo by ste zmenili? Táto otázka odštartovala na internetovom fóre diskusiu, ktorá zaujala množstvo Slovákov. Ľudia sa do nej mali zapojiť so svojimi predstavami o tom, ako by zlepšili fungovanie štátu, keby mali moc meniť veci. Zo studnice neobmedzených nápadov nakoniec rezonovali tie, ktoré by mali byť podľa diskutujúcich v ideálnom svete samozrejmosťou.

Rezonovala téma platov

„Zdravotníctvo, zdravotníctvo, zdravotníctvo! A hneď na druhom mieste školstvo,“ zapojila sa do rozpravy jedna z komentujúcich, s ktorou súhlasilo množstvo ďalších. Niektorí navrhovali inšpirovať sa zahraničím, iní by zo všetkých nemocníc spravili akciové spoločnosti a v súvislosti so školstvom by radikálne riešili šikanu.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

Medzi návrhmi výrazne rezonovala aj téma platov. Kým politikom by ich viacerí radikálne znížili, kuchárom, stavbárom či remeselníkom by mzda výrazne narástla. Tyranov zvierat by postihli tvrdšie tresty, väzni by si pobyt za mrežami museli odpracovať a silné reakcie vyvolali aj úvahy o zákaze alkoholu, cigariet a hazardu.

Transakčná daň aj generačná chudoba

Niektorí diskutujúci by fajčenie, pitie aj hazard úplne zakázali, iní by ich aspoň výrazne obmedzili, no našli sa aj takí, podľa ktorých týmto témam netreba venovať zvýšenú pozornosť. „Ako prvé by som zrušila doživotné renty, transakčnú daň, znížila platy vo vláde aj kadejaké príspevky. Riešila by som generačnú chudobu vládnym programom, pomoc sociálne slabším, osamelým rodičom,...“ uvažovala jedna z diskutujúcich.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Podľa iného zapojeného by zasa mala minimálna mzda dosahovať aspoň 1500 eur, ďalší navrhovali, aby ministerstvá viedli odborníci s adekvátnym vzdelaním v danej oblasti a objavili sa aj názory, že počet poslancov v parlamente by bolo vhodné znížiť. Slováci na fóre volajú aj po reforme v sociálnych zariadeniach, zákaze energetických nápojov pre mladistvých, legalizácii manželstiev pre osoby rovnakého pohlavia a nechýbali ani výzvy na väčšiu podporu mládeže.