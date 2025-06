Slovenka Zoe prežila útok v Grazi: Búchal na dvere a chcel sa k nám dostať. Všetko sa dialo naraz

„Mami, bežím o život,“ volala domov dievča z gymnázia v rakúskom Grazi. Útočil tam 21-ročný rakúsky občan, ktorý školu kedysi navštevoval, no štúdium nedokončil. Na mieste, kde pri streľbe prišlo o život 11 obetí, bola aj mladá Slovenka. Pre TV JOJ popísala dramatické momenty, ako sa jej podarilo prežiť.

Akt pomsty

Aj keď vyšetrovanie útoku na gymnáziu BORG Dreierschützengasse v rakúskom Grazi stále prebieha, vyšetrovatelia majú už prvé stopy o možnom motíve. Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung sa v týchto chvíľach zdá, že 21-ročný Rakúšan Artur A. prišiel na svoju bývalú školu strieľať, aby vykonal „akt pomsty“. Z doterajšieho vyšetrovania údajne vyplýva, že hľadal vinníkov za vlastné zlyhanie, keď na gymnáziu nepostúpil do ďalšieho ročníka a vylúčiť sa vraj nedá ani šikanovanie.

Útočník mal legálne vlastniť dve strelné zbrane, ktoré boli zaistené na mieste činu. Bývalý študent gymnázia pripravil o život doposiaľ 11 ľudí a po čine zbraň obrátil proti sebe. Podľa agentúry APA ide o najhorší útok tohto typu, aký kedy Rakúsko zažilo. Útok prežila aj 17-ročná študentka Zoe Schauer, ktorá je pôvodom zo Slovenska.

Búchal im na dvere

„Mali sme hodinu, všetci sme sedeli a zrazu sa strieľalo. My sme si mysleli, že je to nejaká sranda, lebo v Grazi je normálne, že sa niekedy strieľa. Ale zrazu to bolo vážne,“ popisovala dramatické momenty pre noviny.sk. Zoe si spomína, ako učiteľka zamkla dvere a z vedľajších miestnosti počuli krik a plač. „Všetko sa dialo naraz,“ pokračovala Zoe s tým, že páchateľ búchal na dvere a chcel sa dostať aj do ich triedy.