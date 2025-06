Nebojí sa prebaľovania ani ďalších povinností. Adam Bardy porozprával o rodine, takto zvláda plný dom detí

Keď minulý Silvester priviedla manželka Adama Bardyho Bibiána na svet dvojčatá, synčekov Leona a Evana, známy herec nemohol byť šťastnejší. K staršiemu synovi Alanovi tak pribudli ďalšie dve detičky a z Adama a jeho manželky sa tak zo dňa na deň stali trojnásobní rodičia. Odvtedy majú doma o zábavu postarané a deti sú ústrednou témou ich dní. V rozhovore pre Nový Čas herec prezradil, ako zvláda plný dom detí a na koho sa dvojčatá podobajú.

Rodina na prvom mieste

Krajší začiatok roka 2025 si Adam Bardy nemohol ani želať, na Silvestra sa totiž stal trojnásobným otcom, keď jeho manželka Bibiána priviedla na svet zdravé dvojičky. So správou sa Adam pochválil na sociálnej sieti. „Let’s get the Bardy started,“ napísal šťastný herec.

Po novom má tak rodina Bardyovcov už päť členov, keďže do jej kruhu k staršiemu Alanovi pribudli ďalší dvaja synovia Leon a Evan. Odvtedy majú doma o zábavu postarané, synčekovia si totiž vyžadujú maximálnu rodičovskú pozornosť a starostlivosť.

Napriek množstvu pracovných povinností, ktoré známy herec a model má, je však rodina preňho prioritou číslo jeden. „V priebehu posledných rokov som bol súčasťou rôznych projektov a aj teraz to sú projekty, ktoré majú rôznu intenzitu, ale ja mám jasne dané priority a rodina je na prvom mieste, dávam si pozor na ten balans,“ uviedol v rozhovore pre portál Diva.sk a dodal, že niekedy sa to človeku darí viac, inokedy menej.

Odborníčky babky