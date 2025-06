Dieťa, ktoré čakajú, nie je ich prvé. Manželka Davida Hartla šokovala verejnosť úprimnou a silnou spoveďou

Už je to niekoľko mesiacov, odkedy oznámili radostnú novinu: herec David Hartl a jeho manželka Martina sa pripravujú na príchod svojej prvej dcérky. Mladá tanečnica však teraz šokovala verejnosť na svojej sociálnej sieti úprimnou spoveďou a prehlásením, že dieťa, ktoré budú, dúfajme, už o chvíľu s Davidom držať v náručí, nie je v skutočnosti prvé, ktoré nosila pod srdcom.

Prehovorila o tvrdom páde na dno

Dvojica srší láskou a zo spoločných fotografií je zjavné, že sa na dieťatko už obaja veľmi tešia. Za ich radosťou sa však v skutočnosti skrýva aj obrovská bolesť, s ktorou sa teraz Martina rozhodla vyjsť von. Nikto doteraz netušil, čím si sympatický pár v posledných mesiacoch prešiel.

„Za týmito dokonalými fotkami sa skrýva nie úplne dokonalý príbeh o tom, ako sa nám, vo väčšej miere mne, zmenil život,“ poznamenala v úvode svojho priznania.

Zmena zo dňa na deň

V momente, keď zistili, že je tehotná, obrátil sa im život naruby. „Neskutočne sme sa potešili, že budeme rodičia. Ja som zmenu začala cítiť hneď. Veľký kus mojej práce som musela prerušiť hneď v prvom mesiaci. To čo som roky budovala som nechala zo dňa na deň,“ opísala Martina, čo prežívala, a aké náročné pre ňu bolo zanechať milovaný tanec.

„Keď pracujete 10 rokov od rána do večera, často bez víkendov a naraz ostanete tehotná sama doma, je to obrovský nápor na psychiku. Pritom som to neskutočne chcela, ale aj tak som sa s tým ťažko vyrovnávala,“ dodala. Radosť z očakávaného dieťatka sa však v jednej sekunde bez varovania premenila na obrovský strach a sklamanie.