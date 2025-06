Vždy budeme bratia, kým ma nezhodí z útesu. Neočakávané priateľstvá slávnych, ktoré trvajú od detských čias

Poznajú sa odmalička, už spolu všeličo preskákali a ich dlhoročné kamarátstvo pre nich veľa znamená. Reč je o známych osobnostiach, ktoré na seba natrafili v čase, keď ešte len vyrastali, a odvtedy sa stretávajú. Svoje priateľstvo si vážia, trávia voľné chvíle a chodievajú aj na spoločné dovolenky.

4. Adam Levine a Jonah Hill

Ich otcovia boli priatelia a takto to celé medzi nimi vzniklo. Spevák skupiny Maroon 5 a komediálny herec majú spolu dlhú históriu. „Naši otcovia sa stretli v riaditeľni na základnej škole,“ prezradil Jonah Hill moderátorovi Howardovi Sternovi v roku 2014 s tým, že spoločne zvykli cestovať autom aj bývať u seba doma. Podľa portálu HuffPost.com herec dokonca v roku 2014 oddával Levineovu svadbu s modelkou Behati Prinsloo.

3. Matt Damon a Ben Affleck

Tieto herecké megahviezdy sú priateľmi, odkedy sa stretli na bejzbalovom zápase Little League. Vyrastali a chodili spolu do školy v Bostone a obaja sa do filmu zamilovali už v mladom veku. V roku 2016 Matt Damon pre Entertainment Tonight povedal: „Poznám Bena už 35 rokov a vyrastali sme spolu. Obaja sme milovali tú istú vec - herectvo a filmovú tvorbu. Myslím, že sme sa počas tých rokov živili vzájomnou posadnutosťou a to nás spojilo na celý život,“ uviedol.