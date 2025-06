Hnev, vášeň a manželstvo z rozumu. Ana Huang valcuje romantické rebríčky

On je muž, ktorého sa každý bojí. Je chladný, mocný a neľútostný. Ona je elegantná, lojálna a rodinne založená. Ich cesty sa pretnú v dohodnutom manželstve, no ani jeden netuší, že zo súboja moci a kontroly vzíde čosi oveľa nebezpečnejšie – city.

Hnev je prvá časť série Kráľovstvo hriechov. Pripravte sa na romantiku na hrane temna.

Miliardár a úspešný podnikateľ Dante Russo nad sebou nikdy nestratil kontrolu, a to v osobnom ani v pracovnom živote. Je nemilosrdný, rafinovaný a sebavedomý. Teraz mu však hrozí opak, a hoci sa nikdy sa nechcel oženiť, nemá na výber.

O svojej nastávajúcej vie len toľko, že je dedičkou klenotníckeho impéria a dcérou jeho nového nepriateľa. Nezáleží na tom, ako veľmi ho Vivian Lauová priťahuje, je odhodlaný zničiť kompromitujúce dôkazy a dostať sa z manželskej pasce.

Foto: Ikar

Vivian Lauová je stelesnením elegancie, má vynikajúce spôsoby a veľmi dobre vie, čo chce. Jej rodina sa pohybuje v najvyšších spoločenských kruhoch, ale isté veci sa za peniaze kúpiť nedajú. Napríklad prestíž spájaná so šľachtickým titulom. Práve preto Dante Russo predstavuje vynikajúcu partiu aj napriek svojej hrubej a povýšeneckej povahe. Možno pre Vivian nie je vysnívaným princom na bielom koni, ale z povinnosti súhlasí s dohodnutým manželstvom. Vôbec nepočíta s tým, že by sa do svojho budúceho manžela mohla skutočne zamilovať.

Pozrite si video s Anou Huang:

Dante Russo je mocný, dominantný, výbušný muž, ktorého prenasleduje minulosť. Svoje city má pod zámkom, no Vivian v ňom prebudí niečo, čo nemal v pláne cítiť.

Vivian Lauová je zasa jemná, ale silná žena, ktorá má vlastné ambície. Hoci ju do manželstva dotlačila rodina, neplánuje sa len tak podvoliť.

Ich vzťah je klasickým príkladom enemies-to-lovers, s prvkami „manželstva z rozumu“, a „slow burn“, pomaly sa rozvíjajúcim príbehom lásky. Je to nesmierne čítavé, striedanie kapitol z oboch pohľadov dodáva príbehu dynamiku a spád.

Ak teda milujete napínavé contemporary romance, s dominantnými mužskými postavami a nezávislými ženami, siahnite po prvej časti Hnev . Určite si vás získa aj zaujímavé prostredie high society, rodinných dohôd a obchodných machinácií.

Ana Huang je autorkou bestsellerov USA Today, Publishers Weekly, Globe and Mail a Amazonu. Píše vášnivé romantické príbehy zo súčasnosti s charizmatickými hlavnými hrdinami. Ako nadšená cestovateľka vo svojich románoch rada opisuje nádherné prostredie vzdialených destinácií a nikdy neodmietne dobré chai latte.

Keď nečíta alebo nepíše, sníva s otvorenými očami, sleduje seriály na Netflixe a prehľadáva Yelp, aby objavila ďalšiu vynikajúcu reštauráciu.

Z anglického originálu King of Wrath preložila Michaela Hajduková.

Milan Buno, knižný publicista