VIDEO dievčatka z Česka desí aj odborníkov. Ak sa vám stane toto, okamžite sa utekajte schovať do bezpečia

Všetko sa to stalo v priebehu pár sekúnd.

Zasmiali sa, no doma si uvedomili, že sa to mohlo skončiť tragédiou. Rodina z českého Pivína si vo štvrtok popoludní užívala spoločné chvíle vonku, keď sa zrazu stalo niečo zvláštne. Dievčatku sa začali dvíhať vlasy – samé od seba. Hoci to vyzeralo vtipne, netušili, že v skutočnosti zachytili mimoriadne nebezpečný jav.

Predzvesť nešťastia

„Zdvihnuté vlasy, praskavý zvuk vo vzduchu alebo dokonca pocit brnenia na pokožke,“ vymenúva portál iMeteo detaily, ktoré sú predzvesťou nebezpečného javu. Ak sa vám niekedy stane niečo podobné, okamžite sa schovajte. Ide totiž o signál, že sa nachádzate v elektricky nabitej zóne, kde môže každú chvíľu udrieť blesk.

„Video, ktoré vzniklo včera po prechode prvej vlny búrok na Morave, je skvelou výstrahou pre všetkých,“ dodávajú meteorológovia s tým, že to, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako nevinný jav, je podľa odborníkov predzvesť nešťastia.

Odborníci radia jediné