Na plagátoch mala Ráža a Nagya. Daniela Peštová sa nakoniec zaľúbila do Haberu, no nie pre slávu

„Určite to nebola láska na prvý pohľad,“ priznáva Daniela Peštová, ktorá už takmer 25 rokov tvorí pár s Paľom Haberom. Modelka prezradila, že ich vzťah vydržal tak dlho vďaka jednej veci a nerozdelilo ich ani to, že spevák nie je romantik a že nikdy nechodí okolo horúcej kaše. Daniela Peštová mala pritom na plagátoch úplne iných spevákov ako bol Habera.

Plagáty boli varovaním

„Keď som mala aj ja ako tínedžerka vo svojej izbe nalepené plagáty s Jožom Rážom a Petrom Nagyom, moje pohnútky boli čisto platonické. Márne pátram v pamäti, prečo práve oni. Najskôr mi to dávalo pocit, že som „in“. Nebola som blázon do ich pesničiek, netúžila som ocitnúť sa v ich blízkosti,“ písala pre Harper's Bazaar Daniela Peštová, ktorú sláva ani popularita nepriťahovali.

„Ani vtedy, ani neskôr, keď sa okolo mňa pohybovalo množstvo mužov so zvučnými menami a svetovou slávou. O to paradoxnejšie je, že práve môj život je už viac než dve desaťročia spojený s niekým, kto pôsobí v umeleckej brandži. A navyše je to Slovák! Tie plagáty mali byť asi varovaním,“ uviedla s humorom modelka, ktorá spoznala Paľa Haberu v roku 2001, keď mali obaja za sebou dramatické manželstvá.

Nikdy neklame

Na prelome milénia spoločne moderovali modelingovú súťaž a ten jeden večer do ich životov vniesol novú iskru. Nebola to vraj žiadna láska na prvý pohľad, ale vzájomné sympatie tam určite boli. Ako prezradil Habera pre iDNES.cz prvé rande s Danielou mali v Karlových Varoch, no žiadnu romantiku nečakajte. Spevák vraj modelku očaril svojím vtipom a normálnosťou.