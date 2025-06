Po celý čas ju mal v hľadáčiku svojej kamery. Diana Ristová našla spriaznenú dušu na nezvyčajnom mieste

Už ako dieťa vraj mala hudbu v krvi a amerického džezmena Milesa Davisa počúvala ešte u maminy v brušku. Diana Ristová, ktorá sa do povedomia televíznych divákov dostala po tom, ako si zahrala v seriáloch Pán profesor či Mama na prenájom, pochádza z muzikantskej rodiny, a tak niet divu, že jej viackrát prišlo na um, že si raz zahrá a zaspieva aj na vlastnej svadbe.

Dianina tajná túžba sa premenila na skutočnosť po tom, keď sa na pľaci zoznámila s Volodymyrom, ktorý ju mal po celý čas v hľadáčiku svojej kamery. Obaja už po pol roku vedeli, že patria k sebe, a herečka si naozaj splnila to, čo si kedysi len vysnívala.

Medzi umelcami

Ristová vraj nikdy netúžila stať sa herečkou – keďže odmalička miluje hudbu, chcela byť skôr speváčkou. „Mám veľké šťastie, že som sa narodila do skvelej rodiny. Vyrastala som obklopená umelcami, počúvala som kvalitnú hudbu a dostávala som veľa inšpirácie a podpory,“ zaspomínala si na svoje detstvo v rozhovore pre Šarm.

Jej otcom je bubeník Robo Rist, ktorý patril v minulosti k členom skupiny Made 2 Mate a v súčasnosti spolu s Dianou hrá v skupine Funkiez. A hoci dvadsaťštyriročná umelkyňa pôvodne hrať nechcela, všetko sa vraj zmenilo na strednej škole. „Bola som v druhom ročníku na konzervatóriu, keď som sa zamilovala do herectva a utvrdili ma v tom aj prvé ponuky do seriálov,“ prezradila ďalej Diana.

Všade dáva maximum

Odvtedy jej v kariére ide karta a darí sa jej na všetkých umeleckých frontoch – na obrazovkách televízie, ale aj v hudbe či v rozhlasovom éteri. Naposledy si jej herecké umenie mohli diváci vychutnať v seriáli Mama na prenájom, kde sa zhostila úlohy recepčnej Lenky, najlepšej priateľky hlavnej hrdinky.

„K jej stvárneniu som si našla cestu rýchlo a ľahko. Veľmi si jej charakter užívam a za viac ako rok nakrúcania sa s jej stvárňovaním hrám,“ povedala o svojej postave Diana, ktorá sa medzi svojimi tromi profesiami snaží nerobiť rozdiely, aj keď nejaké by ste, samozrejme, vždy našli. „Prístup mám rovnaký, nehľadiac na to, či začínam skoro ráno točiť, popoludní vysielať alebo večer spievať koncert, poprípade hrať predstavenie v divadle. Všade dávam maximum a to ma, paradoxne, najviac dobíja,“ vysvetľuje herečka, ktorá práve na pľaci počas natáčania Mamy na prenájom našla i svoju spriaznenú dušu.

Keď to cítiš, nie je čo riešiť