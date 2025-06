Na Záhorí vyrástol ružový raj. Unikátny samozber priťahuje zvedavcov aj milovníkov netradičných chutí

Zatiaľ čo v iných kútoch Slovenska si ľudia domov nosia košíky plné ovocia, na Záhorí si môžu nazbierať niečo úplne odlišné. V obci Malé Leváre totiž spustili samozber, o ktorom mnohí počujú po prvý raz. Namiesto čučoriedok či jahôd si tu ľudia dávajú pozor na tŕne a v rukách si odnášajú voňavé ruže – do džemu, malinoviek, pleťovej vody či relaxačných kúpeľov.

Netradičné pole

V rekreačnej oblasti Rudava, len kúsok od Malaciek, otvorila rodinná farma Levanduland svoje brány milovníkom niečoho výnimočného – ruže stolistej. Ide o odrodu, ktorá je známa nielen svojou krásou a vôňou, ale aj využitím v kozmetike a potravinárstve.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/levandulazozahoria/posts/pfbid0386kXi8GiioZQz6c2heoLkCDvf2LisMT1iRBKfEmJ7i5ijH3aWyn53YAT2v7fcEyxl

„Vzácne bio kvety ruže stolistej si verejnosť môže prísť vlastnoručne nazbierať počas samozberu, ktorý prebieha v niekoľkých termínoch od konca mája do začiatku júna,“ píšu organizátori na svojom webe s tým, že presné termíny priebežne uvádzajú na svojich sociálnych sieťach.

Niektorí prídu len fotiť, a potom zbierajú „o dušu“

Zážitok je to pre všetky zmysly. Vôňa ruží sa šíri po okolí, pole je ako stvorené na prechádzku, ale skutočná radosť prichádza až pri samotnom zbere. „Zbieram ružové lupene na sirup, do malinovky alebo na čaj. Je to veľmi fajn, majú to radi všetci z rodiny,“ prezradila pre STVR jedna z návštevníčok.

Hoci mnohí prichádzajú len zo zvedavosti či pre fotku, napokon odchádzajú s plnými vreckami. „Najprv sme si mysleli, že nebudeme zbierať, a teraz zbierame o dušu. Už rozmýšľame o čaji alebo pleťovej vode,“ smiala sa ďalšia žena.

Zbierajte, kým sa dá