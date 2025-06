Majú peniaze aj slávu, no osud im nedoprial zdravé dieťa. Tieto známe tváre sa statočne pasujú so životom

Sú populárni, úspešní aj bohatí. A hoci by sa mohlo zdať, že majú všetko, opak je pravdou. Nešťastie si totiž nevyberá a nerobí rozdiely medzi úbožiakom a boháčom či medzi celebritou a obyčajným smrteľníkom. Aj známe tváre sa mnohokrát musia boriť s problémami a starosťami. Keď ide o deti, je to zvlášť bolestivé.

5. Kateřina Kornová a syn Filip

Bývalá manželka českej hereckej a speváckej hviezdy Jiřího Korna Kateřina nemá život ani zďaleka jednoduchý. Po Jiřím jej nevyšiel ani druhý vzťah, s exmanželom Jiřím Pařízkom sa totiž tiež rozviedla. Sama sa dnes stará o dve deti, Kristýnu a Filipa. Na tom by nebolo nič čudné, keďže dnes je medzi nami veľa matiek samoživiteliek. Filip ale od narodenia trpí mozgovou obrnou a epilepsiou a navyše mu diagnostikovali aj autizmus.

O živote s dnes už dospelým synom však bývalá modelka hovorí veľmi pekne a obe svoje deti totiž nesmierne miluje. „Filip je moje dieťa a ja som jeho mama. Tak to celý život beriem. Trávime spolu väčšinu času, sme zohraná dvojka. Pracujem na tom, aby bol čo najsamostatnejší, a to je beh na dlhú trať. Čo bude ďalej, to sa nevie. Som ale rada, že to je teraz tak, ako to je. Už je veľký a ja vidím, že sme za ten čas urobili nemalý pokrok,“ prezradila pred pár rokmi v rozhovore pre český magazín Aha! o synovi, ktorý je podľa nej citlivou dušou.

4. Miro Noga a syn Marek

Aj obľúbený zabávač a výborný herec okúsil, čo je to pád až na dno. Miro Noga s bývalou manželkou Líviou vychovávali staršieho syna Olivera a keď sa im narodil druhorodený Marek, život sa im obrátil naruby.