Smiechom pomáhal iným, no sám sa trápil. Fero Joke prehovoril o tom, ako ho pomoc iným takmer zlomila

Pomáhať druhým znie jednoducho. Stačí dobré srdce, trochu času a chuť niečo zmeniť. No tí, ktorí to robia pravidelne, vedia, že aj dobro má svoje hranice. Svoje o tom vie aj komik František Košarišťan, známy pod pseudonymom Fero Joke, ktorý dlhé roky nosil radosť deťom na onkológii či tým s mentálnym znevýhodnením. Až kým neprišiel moment, keď sa musel zastaviť.

Bál sa o nich a to už nie je dobré

„Začal som sa na ne napájať, riešiť ich osudy. Ich príbehy som čoraz viac vnímal cez seba,“ priznal Fero úprimne v rozhovore pre Život. Dlhé roky pôsobil ako dobrovoľník. Popri známych videách a vystúpeniach trávil čas medzi deťmi, ktoré dennodenne bojovali s ťažkými diagnózami. Pomáhal im nielen smiechom, ale aj vlastným časom a prítomnosťou. A práve to si vyžiadalo daň.

„Mal som rok tvrdú pauzu. Vzhľadom na to, že dobrovoľníctvu sa venujem dlhé roky, stalo sa mi, že som jednoducho vyhorel. Ale nie v tom zmysle, že sa mi nechcelo ísť do dobrovoľníckej činnosti, ale že som to nezvládal robiť,“ vysvetlil Fero a dodal, že si nevedel držať odstup a prežíval detské príbehy ako vlastné.

„Dával som sa dokopy omnoho dlhšie ako predtým. Veľa som nad nimi rozmýšľal, bál som sa o nich a to už nie je dobré... Musel som to stopnúť, aby ma to nezvalcovalo,“ priznal otvorene. Svoju únavu však cítil aj v iných oblastiach.

Aj z humoru sa dá vyhorieť