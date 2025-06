Kde si nazbierate ovocie dlhovekosti? Veľká marhuľová MAPA Slovenska vám ukáže najlepšie miesta

Jarné mrazy, dažde a búrky. S tým všetkým museli minulý rok bojovať ovocinári, aby zvládli problematickú marhuľovú úrodu a ani tento rok to nebolo inak. Keď teploty klesli v noci pod nulu, v pohotovosti boli celé sady, aby ochránili kvety a začínajúce plody pred katastrofou. Hoci sú škody v desiatkach percent, ovocinári pomaly ohlasujú termíny samozberov. Pozrite sa, kde všade si budete môcť nazbierať sladké marhule.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122106660974334065&set=a.122099146064334065

Ovocie dlhovekosti

Dôsledky chladných jarných dní si najviac odniesli marhule, pretože boli v tom čase odkvitnuté a rodili malé zelené plody. „Pestovatelia preto nasadili všetku dostupnú techniku vrátane protimrazovej závlahy,“ hovorila pre Hospodárske noviny Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ovocinári, ktorí zachraňovali sady, sa zhodli na tom, že naše sladučké marhule sú najnedocenejším slovenským ovocím. Veľmi ťažko sa pestujú, sú náchylné na rôzne choroby a o ich zdravotných benefitoch vedia ľudia len málo.

Ako kedysi uviedol na sociálnych sieťach nestor slovenského ovocinárstva, profesor Ivan Hričovský, marhule sú ovocím dlhovekosti. „Marhule obsahujú viacero telu prospešných látok. V prvom rade je to vysoký obsah vitamínu C. Ten, ako vieme, nielen posilňuje imunitu, ale tiež priaznivo ovplyvňuje činnosť srdca. Celkovo je dôležitým antioxidantom potrebným na reguláciu normálneho telesného rastu, takže nezabudnite ho zaradiť aj do jedálnička detí,“ vysvetlil profesor Hričovský, ktorý zdôrazňoval že marhule chránia zrak, brzdia proces starnutia, regulujú krvný tlak a posilňujú aj kosti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122109838304334065&set=pb.61560021954945.-2207520000

Marhuľová MAPA

Ceny oproti vlaňajšku ovocinári veľmi nezvyšovali, niekde dokonca zlacneli a Slováci sa môžu vybrať už na prvé samozbery, ktoré budú trvať pre veľký počet odrôd až do septembra.