Varí, upratuje a keby mohol, rozdelí si s ňou aj pôrod. Komička Simona venovala manželovi krásne slová

Po tom, ako Simona Salátová vyslovila ešte v roku 2023 áno svojmu dlhoročnému partnerovi, tiež komikovi Joeovi Trendymu, podelila sa s fanúšikmi o ďalšiu krásnu novinku – bude z nej dvojnásobná mama. Tehotenstvo však nebýva vždy prechádzka ružovou záhradou, a tak každá budúca matka privíta, keď má v tomto období pri sebe podporujúceho a starostlivého partnera. Takého má doma aj Simona a je si toho plne vedomá. Na svojom profile na sociálnej sieti mu teraz adresovala krásnu pochvalu.

Spojil ich koronavírus

Simona a Joe Trendy, vlastným menom Teodor First, sa spoznali vďaka práci, keďže obaja sa živia ako stand-up komici. Pracovne sa stretávali niekoľko rokov a potom to prišlo. Úplne nečakane našli lásku. „Stalo sa to tak zo dňa na deň. Spojil nás Covid. Ani jeden z nás nechcel byť sám,“ priznala Simona pre Nový Čas.

Po niekoľkých rokoch vzťahu sa napokon rozhodli svoju lásku spečatiť aj pred oltárom. „Pred týždňom sme si na káve povedali, že nás nebavia neustále otázky o svadbe. A tak reku, že či sa nevezmeme,“ pochválila sa komička fotografiou v svadobných šatách na sociálnej sieti.

A po svadbe prišli s ďalšou krásnou novinkou, keď sa Simona svojim priaznivcom zverila s tým, že pod srdcom nosí bábätko. A hoci sa obaja manželia z nadchádzajúceho príchodu nového člena do rodiny veľmi tešia, budúca matka podobne ako aj iné ženy neprežíva tehotenstvo len v láske a tešiac sa na to, čo príde, ale máva aj náročné dni.

Výhra v lotérii